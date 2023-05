Co trzeci Polak na chrzciny czy komunię do koperty włożyłby od 300 do 500 zł - wynika z badania Santander Consumer Banku "Polaków Portfel Własny: Wiosenne wyzwania 2023". Około 17 proc. respondentów przeznaczyłoby większą kwotę, a 13 proc. mniejszą. Największym wiosennym wzywaniem finansowym dla Polaków są jednak bieżące wydatki.

Ile wrzuciłbyś do koperty, albo przeznaczył na prezent, jako gość na komunii lub chrzcinach u rodziny albo znajomych? Z badania Santander Banku wynika, że 29 proc. pytanych wydałoby na ten cel od 301 do 500 zł. 17 proc. przeznaczyłoby od 701 do 1000 zł, a 13 proc. od 201 do 300 zł.

Wśród najhojniejszych gości 23 proc. zarabiało od 7 tys. zł wzwyż, a 25 proc. od 2000 do 2999 zł.

Znakomita większość badanych, bo 76 proc. uważa, że najbardziej obciążający dla portfela przy udziale w imprezach komunijnych, weselnych czy na chrzcinach jest własnie koszt prezentu.

Co trzeci pytany przyznał, że chcąc utrzymać w ryzach domowy budżet, byłby w stanie odmówić udziału w takim wydarzeniu. Najwięcej byłoby skłonnych odrzucić zaproszenie na wesele - 40 proc., na komunię 31 proc. i chrzciny 27 proc.

Największe wyzwania

Z bania wynika, że Polacy jako największe wyzwanie finansowe postrzegają bieżące wydatki. 58 proc. wskazuje tutaj na rachunki i opłaty. Tę odpowiedź najczęściej zaznaczały kobiety i osoby starsze.

"Na drugim miejscu wśród wskazań ogółu ankietowanych znalazł się remont domu lub mieszkania (25 proc.), bardzo popularny o tej porze roku. Tę odpowiedź wskazywali głównie 30-latkowie oraz mieszkańcy wsi" - podaje Santander Bank.

Dla co szóstego badanego, wśród wiosennych wyzwań finansowych znajdowała się organizacja świąt wielkanocnych. Eksperci wskazują, że na ten stan rzeczy ma wpływ znaczny wzrost cen żywności.

Ostatnim punktem była organizacja wyjazdu dla siebie lub dziecka, co okazało się bolączką dla 16 proc. badanych.

Finansowanie wydatków

Większość z ankietowanych (72 proc.) na wiosenne wydatki przeznaczy bieżące dochody. Co trzeci pytany wspomoże się swoimi oszczędnościami. Co siódmy respondent sięgnie w tym celu po środki z dodatkowej pracy, premii lub trzynastki. Około 13 proc. przyznało, że w tym celu skorzysta z usług banku.

29 proc. kredytem gotówkowym sfinansowałaby remont mieszkania, 16 proc. posłużyłaby się tym źródłem, żeby naprawić, albo kupić samochód czy też zainwestować w sprzęt RTV/AGD. 11 proc. pożyczyłoby pieniądze, żeby wymienić meble.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku – banku od kredytów metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w marcu 2023 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 1001 dorosłych Polaków.

