Pierwsza komunia święta - po wakacjach, w małych grupach lub indywidualnie

Informując o zmianie terminu Pierwszej Komunii Świętej i Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego w diecezji płockiej, podkreślono, że decyzja ta, podjęta w porozumieniu z biskupem Piotrem Liberą, "podyktowana jest dobrem i bezpieczeństwem dzieci oraz ich najbliższych, a także godnym przeżyciem tych ważnych uroczystości".

"Uprzejmie przekazuję, w porozumieniu z Biskupem Płockim, po konsultacjach z kapłanami i katechetami, mając na uwadze trwający w Polsce stan epidemii, że uroczystości Pierwszej Komunii Świętej oraz Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego zostały przeniesione na okres powakacyjny, gdy przywrócone zostanie normalne funkcjonowanie szkół i parafii" - ogłosił w komunikacie ks. Marek Wilczewski, dyrektor wydziału katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płockiej.

Jak zapowiedział, nową datę Pierwszej Komunii Świętej i Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego ustalą proboszczowie poszczególnych parafii w porozumieniu z rodzicami dzieci, które przygotowują się do tych uroczystości.

Dyrektor wydziału katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płockiej wskazał jednocześnie, że instrukcja 43. Synodu Diecezji Płockiej przypomina m.in., że "odpowiedzialnymi za przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii Świętej są rodzice”. "W obecnej sytuacji tymczasowego zawieszenia w parafiach spotkań formacyjnych oraz ograniczonego kontaktu z katechetami, słowa te są szczególnie aktualne. W związku z tym prosimy rodziców, aby troszczyli się o katechizację dzieci w domu przez wspólną modlitwę i wyjaśnianie prawd wiary" - podkreślił ks. Wilczewski.

Apel biskupa: sakrament nie w 2021 roku

W diecezji łomżyńskiej biskup decyzję o przyjęciu I Komunii św. zostawił księżom w porozumieniu z rodzicami.

"Należy zwrócić uwagę na to, aby uroczystość była przygotowana z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, biorąc również pod uwagę aktualne zarządzenia co do liczby uczestników liturgii. W razie konieczności pierwszej Komunii Świętej można udzielić w małych grupach, bądź każdemu dziecku, jego rodzicom oraz rodzicom chrzestnym indywidualnie, niekoniecznie w niedzielę" - podano w komunikacie na stronie diecezji.

Biskup łomżyński Janusz Stepnowski prosił, by "uroczystości pierwszokomunijnych nie przenoszono na rok 2021, chyba, że są ku temu bardzo poważne przesłanki". Dodał, że najlepszymi miesiącami na komunie będą: maj, czerwiec i ewentualnie wrzesień.



"Wszystko wskazuje na to, że spotkania rodzinne z okazji uroczystości pierwszokomunijnych w tym roku nie będą mogły się odbyć; podobnie tak zwane białe tygodnie" - podano w komunikacie.



Biskup apelował też o przygotowywanie dzieci do komunii dzieci oraz o stały kontakt księży z rodzicami.

Święto niekoniecznie w niedzielę