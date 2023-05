Policja z Landgraaf na południu Holandii znalazła zwłoki mężczyzny w zamrażarce. To 101-letni mieszkaniec miasta. Ciało seniora miał tam ukryć jego 82-letni syn - podaje portal L1mburg.nl. - Nie chciałem go stracić. Inaczej by mi go brakowało - tłumaczy mężczyzna.