Jewgienij Prigożyn, szef grupy Wagnera, przekazał, że jego oddziały zaczynają otrzymywać amunicje potrzebną do kontynuowania walki w Bachmucie. Wcześniej zwrócił się on bezpośrednio do ministra obrony Siergieja Szojgu i szefa Sztabu Generalnego Walerija Gierasimowa, którym zarzucił brak wsparcia jego oddziałów w walce z Ukraińcami. Bachmut jest pod rosyjskim atakiem od ponad dziewięciu miesięcy.