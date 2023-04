Założyciel tzw. grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn napisał do ministra obrony Siergieja Szojgu z żądaniem amunicji dla swoich ludzi. Ostrzegł, że w przypadku braku rozwiązania problemu z dostawami dla jego firmy, złoży skargę do Władimira Putina. Prigożyn zagroził opuszczeniem Bachmutu przez jego ludzi. - Muszę szczerze powiedzieć: Rosja jest na skraju katastrofy - podkreślił.

Jewgienij Prigożyn w rozmowie z jednym z rosyjskich propagandzistów poinformował o wystosowaniu listu do Siergieja Szojgu, w którym zawarł ultimatum. Dotyczy ono dostarczenia jego ludziom potrzebnej na froncie amunicji oraz uzbrojenia.

ZOBACZ: Rosja: Dmitrij Miedwiediew o Polsce. "To państwo nie powinno istnieć"

W przeciwnym razie lider wagnerowców zagroził wycofaniem swoich ludzi z Bachmutu w obwodzie donieckim, gdzie od wielu miesięcy toczą się ciężkie walki z ukraińską armią.

Wojna w Ukrainie: Ultimatum Prigożyna

- Apeluję do Szojgu o natychmiastowe wydanie amunicji. W przypadku odmowy uważam za konieczne poinformowanie Naczelnego Dowódcy o problemie w celu podjęcia decyzji oraz celowości dalszej obecności Grupy Wagnera na froncie w Bachmucie - stwierdził Prigożyn w rozmowie z prokremlowskim blogerem Siemionem Piegowem.

ZOBACZ: Rosjanie byli przy Nord Stream przed eksplozją. Mieli sprzęt podwodny

Jak dodał krytyczny termin podjęcia decyzji miał upłynąć 28 kwietnia.

Według Prigożyna "nabojów starczy już na tygodnie, ale na dni".

- Jeśli braki nie zostaną uzupełnione, (...) część jednostek będziemy musieli wycofać z frontu, a wtedy posypią się wszystkie inne jego części - zwrócił uwagę Prigożyn.

Lider wagnerowców zwrócił uwagę, że należy "przestać oszukiwać" mieszkańców Rosji i mówić im, że "wszystko jest w porządku".

- Muszę szczerze powiedzieć: Rosja jest na skraju katastrofy (...) - podkreślił.

Konflikt Prigożyna z Szojgu. ISW: Chce przekonać Kreml do defensywy na wschodzie Ukrainy

Przypomnijmy, że Prigożyn od dawna znajduje się w konflikcie z ministrem obrony Siergiejem Szojgu. W ciągu ostatnich kilku miesięcy lider wagnerowców otwarcie oskarżał dowództwo wojskowe o celowe zapobieganie dostawom amunicji dla swoich najemników.

ZOBACZ: Wojna w Ukrainie: Mikołajów ostrzelany przez Rosjan. Jedna osoba nie żyje, 23 są ranne

Jak zwraca uwagę "The Moscow Times", problemy Grupy Wagnera rozpoczęły się zimą, a nasiliły po mianowaniu Walerija Gierasimowa, szefa rosyjskiego Sztabu Generalnego, dowódcą Zjednoczonej Grupy wojsk w Ukrainie.

Według analityków amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) Prigożyn może wykorzystać kolejne przetasowania w rosyjskim dowództwie, by otrzymać dostęp do większej ilości amunicji. Zmiany personalne mogą być na korzyść biznesmena.

Eksperci ISW zaznaczają, że szef grupy Wagnera nadal próbuje przekonać Kreml do przejścia do defensywy na wschodzie Ukrainy. Prigożyn stwierdził, że rosyjskie wojsko nie spieszy się z przygotowaniami do odpierania ataków.

WIDEO: Fala upałów w Azji. Na termometrach 45 stopni Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mak/dsk/polsatnews.pl