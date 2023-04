Ukraińskie wojsko jest gotowe do kontrofensywy, która rozpocznie się 15 maja - powiedział założyciel Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn, cytowany przez TASS. Jego zdaniem Kijów czeka na korzystne warunki atmosferyczne, które ułatwią poruszanie się czołgów i innych pojazdów bojowych po trudnym terenie.

Prigożyn uważa, że Ukraińcy czekają na odpowiednie warunki pogodowe, które ułatwią poruszanie się po ciężkim terenie.

Prigożyn: Ukraińskiej armii przeszkadza zła pogoda

"Armia ukraińska jest gotowa do kontrofensywy. Przeszkodziła jej zła pogoda i być może jakieś problemy wewnętrzne, które musiała rozwiązać" – powiedział Prigożyn.

Jego zdaniem ostatnie obfite opady deszczu nawiedzą tereny okupowane 2 maja, ale już kilkanaście dni później ziemia przestanie być grząska i nie będzie stanowiła problemu dla ukraińskich pojazdów bojowych.

"Czołgi i artyleria będą mogły się przetaczać. Wiatr wysuszy glebę" - stwierdził.

"Być może dadzą nam odpocząć 9 maja, ale ofensywa na 100 proc. rozpocznie się przed 15 (maja - red.) - dodał szef wagnerowców.

Tysiące Ukraińców w gotowości

Kilka dni temu "The New York Times" powołując się na tajne dokumenty Pentagonu, które wyciekły do sieci na początku kwietnia, poinformował, że ukraińskie wojska planują rozpocząć kontrofensywę na kierunku południowym w maju.

Według publikacji Kijów ma posłać 12 brygad, które będą liczyły po około czterech tysięcy żołnierzy.

ap/polsatnews.pl