Język angielski dominuje w drugim dniu matur. Wybrało go 97 proc. zdających egzamin z języka nowożytnego. Abiturienci rozpoczną zmagania o godzinie 9:00. Arkusze maturalne z języka angielskiego oraz przykładowe rozwiązania znajdziecie w Interii.

Egzamin maturalny z języka nowożytnego obejmuje m.in. hiszpański, francuski czy niemiecki. Uczniowie najchętniej decydują się jednak na język angielski, którego uczą się w polskich szkołach od początku szkoły podstawowej. W tym roku, po raz pierwszy, angielski jest drugim egzaminem maturalnym. W poprzednich latach matury odbywały się kolejno - język polski, matematyka, język angielski. Maturzyści będą pisali w piątek poziom podstawowy z angielskiego. Egzamin na rozszerzonym poziomie odbędzie się 9 maja.

Matura 2023. Jak będzie wyglądał egzamin?

CKE podaje, że test z języka angielskiego będzie podzielony na cztery części. W skład egzaminu wchodzi – rozumienie tekstu pisanego, rozumienie ze słuchu, znajomość środków językowych i samodzielna praca pisemna. Cały egzamin dojrzałości trwa 120 minut i można otrzymać z niego maksymalnie 50 punktów. Stopień trudności na poziomie podstawowym jest oceniany na A2/B1.

ZOBACZ: Matura 2023. Gdzie szukać arkuszy z odpowiedziami?



Matura sprawdza znajomość czasów - Present Simple, Present Perfect, Present Continuous, Past Continuous, Past Simple Past Perfect i Future Simple. Ważna jest także znajomość czasowników nieregularnych i poprawnych konstrukcji zdań. Wszystkie te umiejętności musi wykorzystać uczeń przy części pisemnej. W ubiegłych latach najczęstszą forma pisemną był e-mail.

WIDEO: Matura 2023 - język angielski

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...



Sprawdzenie wiedzy z języka obcego odbywa się w dwóch częściach. Po trzech latach przerwy, spowodowanej pandemią, odbędą się egzaminy ustne. Część mówiona zostanie przeprowadzona w placówka oświatowych od 10 do 23 maja.

ZOBACZ: Matura 2023. Uczniowie zdawali egzamin na stadionie Legii Warszawa

Matura 2023. Co można wziąć ze sobą?

Do pisania egzaminu uczniom potrzebny jest czarny długopis lub pióro. Jest to element niezbędny, ponieważ komputer szczytuje tylko odpowiedzi zamalowane na czarno. Dodatkowo, by wejść na salę maturzysta musi pokazać dokument tożsamości. Na sali może znajdować się także woda.



Arkusze CKE oraz ich rozwiązania, opracowane przez ekspertów, można znaleźć na stronie Interii - pojawiają się około godziny 14:00.

WIDEO: Matura 2023: Egzamin z języka polskiego Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

kar/luq// Polsatnews.pl