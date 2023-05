Na Florydzie skazano Darryla B. Barwicka - mężczyznę, który w 1986 roku zasztyletował Rebekę Wendt. Sąd Najwyższy USA kilka godzin wcześniej odrzucił jego ostatnią apelację. Była to 102. egzekucja w tym stanie od czasu przywrócenia kary śmierci w 1976 roku.

Wyrok na 56-letnim Darrylu B. Barwicku wykonano w środę, 37 lat po tym, jak dokonał zbrodni. "Po godzinie 18 w więzieniu wstrzyknięto mu zastrzyk z substancją, która doprowadziła do zgonu" - poinformowało biuro republikańskiego gubernatora Rona DeSantisa. Kilka godzin wcześniej, tego samego dnia, Sąd Najwyższy USA odrzucił ostatnią apelację Barwicka o zawieszenie egzekucji.

"To sprawa, w której nigdy nie było wątpliwości co do winy oskarżonego" – powiedział w oświadczeniu po egzekucji prokurator stanowy Larry Basford.

Ofiara otrzymała 37 ciosów nożem

31 marca 1986 roku Barwick włamał się do domu 24-letniej kobiety, Rebeki Wendt, położonym w Panama City. Wcześniej obserwował, jak opalała się na zewnątrz i podążał za nią, gdy wracała do pokoju. Przed sądem tłumaczył, że zamierzał wyłącznie obrabować Wendt, ale zdecydował się ją zabić, gdy stawiała opór. Dźgnął ją nożem 37 razy. Śledczy na kocu znaleźli także ślady nasienia.

W 1992 roku oskarżony został skazany za morderstwo pierwszego stopnia, włamanie i napad z bronią w ręku oraz usiłowanie wykorzystania seksualnego.

ZOBACZ: Białoruś: Alaksandr Łukaszenka podpisał ustawę. Kara śmierci za "zdradę stanu"

W zeszłym miesiącu republikański gubernator Florydy Ron DeSantis podpisał wykonanie wyroku na Barwicku. Była to 102. egzekucja na Florydzie od czasu przywrócenia tam kary śmierci w 1976 roku i trzecia od ponownego jej wznowienia w 2019 roku.

kg/dsk/polsatnews.pl