Schody prowadzą donikąd, bo ukończone są tylko w połowie. Lokatorzy wymyślili jednak sposób, by przejść resztę drogi. Z ziemi uformowali schodki "samoróbki”, które ułatwiają przejście tego newralgicznego odcinka. Niedokończone schody są jedyną drogą na skróty, która prowadzi do przystanku autobusowego, przedszkola czy sklepu.



Mieszkańcy uważają, że wina za niekompletne schody leży po stronie dewelopera, który nie zadbał o połączenie dróg. Postawił on dwa sąsiednie osiedla, jednak nigdy nie połączył ich w wygodny i praktyczny dla mieszkańców sposób.

- Zrobili schody nie wiem po co, nie wiem na co, bo jak to jest inna działka to nie wiem, czy oni mieli się jakoś dogadać, czy to umarło i się nie dogadali - mówi jeden z mieszkańców osiedla.

Absurd gdańskiego osiedla

Kuriozalna sytuacja dotyczy zaledwie 30-50 metrowego kawałka, na którym schody zamieniają się w ziemistą zjeżdżalnie. Jak zauważają mieszkańcy przejście jest bardzo niebezpieczne. Podczas deszczu samodzielnie wykonane schodki robią się grząskie i śliskie. O przyjazd karetki coraz łatwiej.

Jak powiedział reporter Polsat News Michał Tokarczyk mieszkańcy osiedla mogliby sami rozwiązać problem. Według prawa o własności lokalu odcinkiem, o który się rozchodzi, nie zarządza deweloper, a spółdzielnia mieszkaniowa. Tutaj jednak pojawiają się schody. Koszt wybudowania reszty stopni to co najmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych. Inwestycja musiałby zostać pokryta w całości ze środków spółdzielni, bo chociaż deweloper nie przemyślał tego połączenia, nie ma obowiązku pokrycia jego stworzenia.



Ceny materiałów budowlanych w czasie inflacji znacznie wzrosły. Stąd łatwiej o chęci do stworzenia "samoróbek" niż do budowy dalszego odcinka. Lokatorzy zmuszeni są więc do podróży okrężną trasą.

