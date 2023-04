W piątek premier Mateusz Morawiecki poinformował, że przyjęto unijne uzgodnienia ws. zakazu importu produktów rolnych z Ukrainy. Polskie stanowisko wsparły Węgry, Słowacja, Rumunia i Bułgaria.

- Sfinalizowaliśmy uzgodnienia z Unią Europejską dotyczące zakazu importu tych produktów rolnych, które przede wszystkim doprowadziły do destabilizacji na rynku polskim - chodzi przede wszystkim o zboża, kukurydzę - podkreślił szef rządu, podczas wystąpienia w Zarannej.

Wojciechowski: Kryzys w rolnictwie był nieuchronny

W ocenie Janusza Wojciechowskiego "to jest wielkie osiągnięcie Polski, która była krajem wiodącym w doprowadzeniu do tych rozwiązań". - To jest wielki sukces także pozostałych państw dotkniętych tą sytuacją na rynku zbóż. Myślę, że jest to sukces Unii Europejskiej - komentował komisarz.

Zaznaczył, że jego zdaniem na rynku rolnictwa "kryzys był nieuchronny, bo jest efektem wojny".

ZOBACZ: Zboże z Ukrainy. Zełenski: Znaleźliśmy wyjście. Ostateczne rozwiązanie w najbliższym czasie

8 maja Parlament Europejski ma głosować w sprawie przedłużenia decyzji o zniesieniu ceł na towary z Ukrainy. Obecna decyzja w tej sprawie wygasa 5 czerwca.

Od 15 kwietnia polska granica jest zamknięta dla zbóż i towarów rolnych przywożonych z Ukrainy. Przewóz ich przez Polskę jest możliwy wyłącznie na podstawie unijnych przepisów o tranzycie zewnętrznym. Warunkiem jest, że taki tranzyt musi zakończyć się w polskich portach morskich lub poza terytorium RP.

WIDEO: Prognoza pogody - czwartek, 27 kwietnia - rano Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jk/wka/ Polsatnews.pl