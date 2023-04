- Dzisiaj chcemy ogłosić, że po długich rozmowach podjęliśmy razem z Polskim Stronnictwem Ludowym (...), decyzję o wspólnym starcie w nadchodzących wyborach parlamentarnych - powiedział Szymon Hołownia. - Umowa, którą dzisiaj zatwierdził zarząd mojej partii i naczelny komitet wykonawczy PSL mówi wprost, że powołamy wspólny, koalicyjny komitet wyborczy - dodał.

Lider Polski 2050 zaznaczył, że umowa oby partii zakłada w jaki sposób będą dzielić się kosztami kampanii, subwencją oraz jakie kroki formalne podejmą politycy, by zorganizować start w wyborach. Partie mają dzielić kosztami po połowie. W podobny sposób rozdysponują subwencję.

Jeżeli chodzi o listy wyborcze, każda z partii zaproponuje po 460 kandydatów, więc wypełnią listy w proporcji 50/50. Co do kolejności nazwisk na liście, Hołownia przekazał, że obie partie upoważniły swoich liderów do decyzji w tej sprawie.

Dwa ugrupowania demokratycznej opozycji zdecydowały, że to ten moment, w którym trzeba razem wkroczyć na wspólną drogę i zbudować coś, o co pytało nas tylu wyborców: trzecią drogę w polskiej polityce.

- Dzisiaj mamy plan dla Polski. Lepszej, uczciwej, przedsiębiorczej, gospodarnej, docenienia ciężkiej pracy, tych wszystkich, którzy marzą o zmianie w nadchodzących wyborach - podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz. - Mam zaufanie do Szymona Hołowni, do Polski 2050. Dziękuję moim koleżankom i kolegą z PSL i z Koalicji Polskiej, że możemy tworzyć coś nowego, coś lepszego, co daje szansę na zwycięstwo - wskazał lider ludowców.

Wcześniej o porozumieniu Hołowni i Kosiniaka-Kamysz informowała Interia.

Sondaże i niechęć do propozycji PO

Politycy obu partii wspominali o współpracy od początku konkretów. Jednak dotychczas nie było konkretów. Niewątpliwie jednym z powodów koalicji wyborczej jest niechęć obu partii integracji z Platformą Obywatelską. Zarówno Hołownia, jak i Kosiniak-Kamysz nie zgadzali się na pomysł jednej listy opozycji.

- Oczekiwanie, które było często wyrażane przez wielu o jednej liście, które nie daje efektu, bo nikt tego nie potwierdził, nie spełnia się i możecie być tym rozczarowani. Chcemy wam nakreślić perspektywę przyszłości. Wspólny rząd jest możliwy z partiami demokratycznymi i to my wyraźny deklarujemy - zaznaczył Władysław Kosiniak-Kamysz podczas czwartkowej konferencji.

Nie chcemy tylko budować pozycji swoich ugrupowań, ale chcemy wspólnie wygrać te wybory. Jesteśmy pierwszymi środowiskami parlamentarnymi, które połączyły siły. Wielu o tym mówiło, nikt do tej pory nie zrobił kroku w tym kierunku.



🍀@KosiniakKamysz

Warszawa

Drugim powodem mogą być też sondaże. PSL w badaniach walczy o przekroczenie progu wyborczego, a Polska 2050 w ostatnim czasie też nieco straciła i jej wynik spadł poniżej 10 procent. Start partii jako koalicyjny komitet wyborczy oznacza, że by dostać się do Sejmu, lista PSL i Polski 2050 musi zdobyć 8 procent głosów.

