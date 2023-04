Sprzedaż detaliczna w Polsce spadła w marcu o 7,3 proc. w ujęciu rocznym. Wszyscy odczuwamy drożyznę, ale rząd zapewnia, że będzie lepiej i to już niedługo, bo jeszcze w kwietniu. - Musimy się uzbroić w cierpliwość i powiedzieć sobie, że 2023 i 2024 to jeszcze będą trudne lata. Dopiero 2025 rok to powrót do normalności - mówił na antenie Polsat News ekonomista prof. Marcin Kalinowski.

Prognozy analityków wskazywały na spadek sprzedaży detalicznej rzędu 5,9 proc rok do roku. Z najnowszych danych GUS wynika jednak, że sprzedaż detaliczna w Polsce spadła w marcu o 7,3 proc. w ujęciu rocznym. W porównaniu do lutego odnotowano wzrost o 14 proc.



- Jako społeczeństwo ubożejmy, zastanawiamy się nad tym, co kupić i w jakiej cenie - stwierdził prof. Marcin Kalinowski z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. - Natomiast dane miesiąc do miesiąca napawają pewnym optymizmem.

Prof. Kalinowski wskazał, że luty był trudnym miesiącem, w którym Polacy nie powstrzymywali się zakupu rzeczy, które nie są produktami pierwszej potrzeby. W marcu zaczęli znowu kupować takie artykuły jak chociażby meble czy wyposażenie.

Ekonomista: Dwa miesiące pracujemy bez wynagrodzenia

Premier Mateusz Morawiecki na jednym ze spotkań z wyborcami zapowiedział, że już w kwietniu zobaczymy mocny spadek inflacji. Z kolei Polski Instytut Ekonomiczny prognozuje, że inflacja pozostanie podwyższona przez cały 2023 rok i nie zbliży się do celu także w 2024.



- Wydaje się, że element wyborów jest istotny w tej wypowiedzi. To zresztą zauważyć można też w wypowiedzi prezesa NBP. Jednocyfrowa inflacja na koniec roku pozostaje życzeniem. Moim zdaniem to jednak będzie inflacja dwucyfrowa - skomentował prof. Kalinowski.

- Z drugiej strony pamiętajmy, że spadek inflacji to nadal jest wzrost cen, nieco wolniejszy, ale tak czy inaczej nasze wynagrodzenia nie nadążają za tym wzrostem cen, więc z miesiąca na miesiąc, z kwartału na kwartał zarabiamy realnie mniej. Więc ten optymizm trochę bym studził. Widzimy, że z miesiąca na miesiąc po prostu ubożejemy - podkreślił.



Ekonomista wskazał, że obecnie "pożera" znaczną część zarobków. - W tej chwili dwa miesiące pracujemy jak gdyby bez wynagrodzenia.

10-procentowa inflacja do końca roku

Prof. Kalinowski wskazał, że spadek sprzedaży, który obserwujemy, przekłada się na działania przedsiębiorstw. Producenci zabiegają o to, żeby sprzedawać mniej więcej tyle, co w poprzednich kwartałach, muszą więc obniżać ceny.



- To jest optymistyczne i myślę, że będziemy mieli do czynienia ze spadkiem inflacji. Nie tak szybkim, bo do końca roku pewnie dojdziemy do 10 proc., ale później zejście do pięciu procent będzie szalenie trudne, a poniżej jeszcze trudniejsze - ocenił ekonomista.

- Musimy się uzbroić się w cierpliwość i powiedzieć sobie, że 2023 i 2024 to jeszcze będą trudne lata. Dopiero 2025 rok to powrót do normalności, jeżeli nie wydarzy się nic zewnętrznie - wskazał.

Zerowy VAT na żywność

W związku z wysoką inflacją nie decydujemy się na zakup wielu wielu towarów, trudno jednak zrezygnować z artykułów pierwszej potrzeby takich jak produkty żywnościowe. Zerowa stawka VAT na żywność obowiązuje do 30 czerwca. Rząd nie ogłosił jeszcze decyzji w sprawie jej przedłużenia.

Zdaniem ekonomisty, jeżeli inflacja będzie spadała szybko, rząd zdecyduje się na powrót do stawek VAT sprzed tarczy. W przeciwnym razie przedłuży zerowy VAT na produkty spożywcze.



- Myślę, że to będzie decyzja polityczna podyktowana wyborami i nakierowana na to, żeby pokazać, że pomagamy Polakom. Czy to będzie dobre? Przesuwamy w czasie wzrost inflacji, więc ta inflacja związana z VAT-em, do którego wrócimy, kiedyś wzrośnie. Będziemy tylko mogli administracyjnie zdecydować, w którym momencie się to stanie - stwierdził ekspert.

