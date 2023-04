Narodowy Bank Polski podał w poniedziałek dane dotyczące inflacji bazowej (po wyłączeniu cen żywności i energii). W marcu wyniosła ona 12,3 proc. licząc rok do roku. Oznacza to, że jest ona najwyższa w historii. Poprzedni rekord został ustanowiony miesiąc temu, kiedy odczyt pokazał 12 proc. rok do roku.