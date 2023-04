- Zawsze jest zawetowanie dokumentu i wniesienie go do Trybunału Sprawiedliwości. To na pewno zrobimy - stwierdziła Anna Moskwa w "Gościu Wydarzeń", pytana o unijny program ograniczenia emisji. - Nie ma w ogóle czegoś takiego od strony prawnej jak "Fit for 55" - uważa minister klimatu i środowiska.

Bogdan Rymanowski zapytał jak minister klimatu radzi sobie z rosnącymi cenami. - Robimy zakupy poza siecią, w lokalnym sklepie, gdzie ceny się nie zmieniły, za co jesteśmy wdzięczni lokalnemu dostawcy - odparła Anna Moskwa.

Minister stwierdziła też, że rynek energii jest prognostykiem rynku detalicznego i w ubiegłym roku było widać mniejsze zużycie surowców, ale teraz sytuacja wraca do normy.

Podkreślała też wprowadzone przez rząd zamrożenie cen energii. - Ceny na dzisiaj są bardzo racjonalne. Oczywiście obserwujemy rynek. Gdyby był jakikolwiek powód, żeby ceny jeszcze obniżać, nie ma żadnego przeciwskazania z naszej strony - podkreśliła Moskwa. Dziennikarz pytał czy jest szansa na obniżenie cen przed jesiennymi wyborami.

ZOBACZ: Ceny wyższe nawet o 20 proc. Weekend majowy wyjątkowo drogi

- Nie zakładamy takich zmian. Musielibyśmy działać dużo poniżej tych cen rynkowych i zapewnić jeszcze większe wsparcie. To wsparcie już na dzisiaj jest dobrym wsparciem, które się spotkało z dobrą akceptacją społeczną - mówiła.

Polsce grozi blackout? "Absolutnie nie"

Dziennikarz pytał też o komunikat operatora energii, w których ogłoszono "zagrożenie bezpieczeństwa do stref energii elektrycznej". - Grozi nam blackout? - mówił Rymanowski.

- Absolutnie nie. To jest sytuacja, gdzie Polskie Sieci Elektroenergetyczne podejmują nadzwyczajne zarządzanie, ale nie z powodu braku, tylko nadmiaru energii i musi przyjąć inny system zarządzania tą energią - odparła Moskwa.

Powtórzy się katastrofa Odry? Naukowcy apelują

Zdaniem naukowców z Uniwersytetu Szczecińskiego, katastrofalna dla fauny Odry sytuacja z ubiegłego roku może się powtórzyć. Ekolodzy apelują o ograniczenie zrzutów z zakładów przemysłowych.

- Prowadzimy działania na rzecz ograniczenia zrzutów, ale musimy mieć świadomość, że stan Odry, stan rzek w całej Europie i na całym świecie, to jest działanie nie ubiegłego roku, nie 10 lat, ale tak naprawdę ostatnich 100 lat działania wszystkich podmiotów, nie tylko przedsiębiorstw, ale każdego indywidualnego obywatela - uważa Anna Moskwa.

ZOBACZ: Odra monitorowana całodobowo – katastrofa ekologiczna nie może się powtórzyć

- Wszystkie ścieki, które są zrzucane do rzeki, to są szczeki oczyszczone. Mitem, który ostatnio w przestrzeni medialnej się pojawia jest to, że ktokolwiek zrzuca jakieś nielegalne substancje czy ścieki do rzeki. Jeżeli takie zjawiska mają miejsce, to są nielegalne. Tu Wody Polskie już 29 tych stwierdzonych, aktywnych miejsc zrzutu zatkały, zaczopowały - wskazała minister.

"Fit for 55". Anna Moskwa: Zawetujemy

W programie poruszono też temat przyjętego w ubiegłym tygodniu przez Parlament Europejski pakietu "Fit for 55". - Zawsze końcowym rozwiązaniem, które na pewno zastosujemy po wyczerpaniu ścieżki formalno-prawnej, bo dokumenty jeszcze będą w instytucjach europejskich troszkę żyły (...), zawsze jest w końcówce zawetowanie dokumentu i wniesienie go do Trybunału Sprawiedliwości. To na pewno zrobimy - powiedziała Anna Moskwa.

- Jeszcze będzie jeden moment przed nami, będzie o energetycznych obciążeniach podatkowych dla mieszkańców Europy. Tam jest jednomyślność (sposób podejmowania decyzji - red.). Tam na pewno będziemy wetować - dodała.

ZOBACZ: Patryk Jaki o relacjach z UE: Zamiast być coraz lepiej, jest coraz gorzej

- Nie ma w ogóle czegoś takiego od strony prawnej jak "Fit for 55" - stwierdziła minister klimatu. - To jest taka deklaracja unijna, dojścia do pewnych celów. To, co jest procedowane, to 16 odrębnych dokumentów z inicjatywy Komisji Europejskiej, odrębną ścieżką, gdzie państwo nie ma możliwości zablokowania inicjatywy ustawodawczej - wyjaśniała.

Dodała też, że Polska może zablokować tylko jeden z tych dokumentów i "na pewno to zrobi". W innych przypadkach Warszawa zwracała uwagę na "błędną postawę prawną". - Uważamy, że jeżeli coś wpływa na obciążenia podatkowe, na miks energetyczny (...), uważamy, że została przyjęta błędna podstawa prawna i powinna być jednomyślność, możliwość zawetowania. Takie wnioski będziemy do Trybunału Sprawiedliwości składać - podkreśliła.

Wcześniejsze odcinki programu "Gość Wydarzeń" możesz zobaczyć TUTAJ.

WIDEO: Spięcie w "Śniadaniu Rymanowskiego". Co opozycja zrobiła z "podatkiem od wrzutek"? Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jk/ Polsatnews.pl