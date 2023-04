Czy zapłacimy podatek od wpłaty na cel charytatywny? Wiceminister Jarosław Sellin z PiS przyznał w "Śniadaniu Rymanowskiego", że w ustawie pojawił się błąd. Uściślił też, jak rządzący chcą go naprawić. Z kolei Sławomir Mentzen z Konfederacji zarzucił reszcie opozycji, że nie zablokowała złych przepisów w Senacie. - Pan nie zna procedury legislacyjnej - odparła Joanna Mucha z Polski 2050.

14 kwietnia posłowie przyjęli ustawę deregulacyjną, w której - jak alarmowała opozycja - znalazły się zapisy umożliwiające pobieranie podatków od zbiórek charytatywnych. W piątek pod nowym prawem podpisał się prezydent.

Wcześniej premier zapewniał, że "podatek od zbiórek" nie wejdzie w życie. Jednocześnie Sejm przyspieszył prace nad innym projektem, który likwiduje podatek od zbiórek.

"Bałagan legislacyjny". Sawicki: Przez to mniej pieniędzy trafia na zbiórki

W niedzielnym "Śniadaniu Rymanowskiego" wiceminister kultury z PiS Jarosław Sellin przekonywał, że takiej daniny nie będzie, bo obie ustawy wejdą w życie 1 lipca. - Możemy Polaków uspokoić (...). Ta ustawa jest dobra poza jednym błędem - bronił.

Według opozycji dwie ustawy sprzeczne ze sobą ustawy powodują "bałagan legislacyjny" i - jak powiedział poseł Krzysztof Śmiszek - "doprowadzają do wielu szkód". - To, co robi PiS, woła o pomstę do nieba - dodał polityk Lewicy.

Natomiast Marek Sawicki z PSL alarmował, że prawne zamieszanie sprawiło, iż "wpływy na zbiórek są zdecydowanie mniejsze" w tym roku względem poprzedniego.

Spięcie między Mentzenem a Muchą. Jak głosowały Konfederacja i reszta opozycji?

Głos zabrał też Sławomir Mentzen, jeden z liderów Konfederacji. - Przez Sejm szła ustawa deregulacyjna, w której było wiele dobrego. PiS, jak to ma w zwyczaju, zrobiło tam wrzutkę od małych, chorych dzieci. Nasi prawnicy to jako jedyni wychwycili. Jak się spojrzy na głosowanie, to tylko Konfederacja była przeciwna - uznał.

Następnie przytoczył wyniki głosowania i przypomniał, że opozycja mająca większość w Senacie nie odrzuciła poprawki zakładającej "podatek od zrzutek". Posłanka Joanna Mucha z Polski 2050 przerwała mu i powiedziała, że polityk Konfederacji "nie zna procedury legislacyjnej".

- Senat złożył wniosek o odrzucenie w całości tej ustawy, ten wniosek przechodzi później do Sejmu, ale pan pewnie tego nie wie. Proszę się jeszcze douczyć - powiedziała Mucha, a przytaknął jej Mariusz Witczak z KO.

"Kryzys zbożowy" da się opanować?

W programie goście Bogdana Rymanowskiego rozmawiali też o kryzysie wokół zboża z Ukrainy. Mentzen wyraził wątpliwości, czy sytuacja rolników rzeczywiście się poprawi za sprawą rządowych rozwiązań.

- Jeśli minister rolnictwa Robert Telus mówi, że w ciągu jednego, dwóch miesięcy będzie w stanie wywieźć 4-4,5 mln ton zboża to nie wie, o czym mówi. Aby to zrobić, trzeba 160 tys. tirów. Przez kogo one byłyby konwojowane? - pytał Mentzen.

W reakcji na to Sellin stwierdził, że nie ma co szukać winnych w Polsce, Unii czy Komisji Europejskiej. - Winny jest jeden tej całej sytuacji: Rosja i Putin. Gdyby nie wojna, agresja na Ukrainę, zboże normalnie by wypływało przez porty ukraińskie - odparł.

Spór o rolę komisarza Wojciechowskiego

Do Polski mają wpłynąć fundusze unijne dla osób najbardziej poszkodowanych "kryzysem zbożowym". Jak ocenił Mariusz Witczak, unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski "dopiero teraz się obudził (ws. zboża - red.), bo dostał dyspozycje z Nowogrodzkiej".

- Mógł wcześniej uruchamiać pieniądze. Nigdy go nie widziałem w towarzystwie Ursuli von der Leyen, żeby prowadził aktywną politykę - dodał polityk KO.

Joanna Mucha stwierdziła, iż zamieszanie wokół zboża to b"olbrzymim szwindel na miliardy na oczach wszystkich". Wspomniała o firmach, które "kupiły tanie zboże, a następne sprzedały je w Polsce".

- Rząd PiS ma wszystkie narzędzie, by się dowiedzieć, kto je sprowadził (...) i nic z tym nie zrobił. Mówimy o grubym przekręcie na miliardy, na którym stracili rolnicy - powtórzyła przedstawicielka Polski 2050.

Burza po słowach prof. Engelking. "Zamazywanie prawdy"

W "Śniadaniu Rymanowskiego" poruszono też temat wypowiedzi prof. Barbary Engelking dla TVN24. Jest ona kierowniczką Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN.

Jej zdaniem "Polacy mieli potencjał, by stać się sojusznikami Żydów i można było mieć nadzieję, że będą się inaczej zachowywać, że będą neutralni, że będą życzliwi, że nie będą do tego stopnia wykorzystywać sytuacji i nie będzie tak rozpowszechnionego szmalcownictwa".

Te słowa oburzyły m.in. premiera i prezesa IPN. Tez prof. Engelking bronili natomiast członkowie kierowanej przez nią instytucji.

- Twierdzenie, że ratowanie Żydów było powszechną postawą Polaków to właśnie zamazywanie prawdy, ale nie jest powiedziane, że ci co nie pomagali to kolaborowali - skomentował Piotr Ćwik z Kancelarii Prezydenta.

Z kolei Sławomir Mentzen podkreślał, że to "Polacy heroicznie ratowali Żydów", a i "wśród samych Żydów byli szmalcownicy". Joanna Mucha wypomniała mu, że w tzw. "piątce Mentzena" pojawiała się kwestia "Polski bez Żydów". Polityk Konfederacji stwierdził, że posłanka kłamie.

