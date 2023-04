Zuchwała kradzież miała miejsce na początku tygodnia na lotnisku Pearson International w Toronto. W czwartek kanadyjskie służby poinformowały o tajemniczym zniknięciu kontenera towarowego ze złotem i kosztownościami o wartości ponad 20 mln dolarów kanadyjskich (ponad 62 mln zł).

Samolot ze złotem wylądował na lotnisku w poniedziałek wczesnym wieczorem. Towary znajdujące się na pokładzie trafiły tego samego dnia na terminal cargo. Inspektor Stephen Duivesteyn przekazał, że niedługo później doszło jednak do zaginięcia kosztowności.

- Zgodnie z normalną procedurą, samolot został rozładowany, a kontenery przetransportowane do strefy oczekiwania w budynku przeładunkowym - przekazał.

Śledczy wszczęli w sprawie kradzieży szczegółowe dochodzenie. - Po przylocie ładunek o wysokiej wartości został usunięty z magazynu w nielegalny sposób - dodał inspektor Duivesteyn.

Toronto: Skradziono złoto i kosztowności warte ponad 20 mln dolarów

Urzędnicy podkreślają, że operacja wymagała od przestępców wyrafinowanego planowania. Nie jest jasne, czy sztabki drogocennego kruszcu nadal znajdują się w Kanadzie.

Dziennik "Ottawa Sun" poinformował, że złoto pochodziło najprawdopodobniej z kopalni w północnym Ontario i należało do jednego z największych banków w kraju. Dziennikarze "Toronto Sun" dodali, że o kradzież podejrzewane są zorganizowane grupy przestępcze.

Kanadyjska policja nie dokonała jeszcze żadnych aresztowań. Dla dobra sprawy mundurowi nie ujawniają, jakie linie lotnicze odpowiadały za transport ładunku.

- Takie sytuacje zdarzają się bardzo rzadko. Naszym celem jest rozwiązanie tej sprawy - podkreślił Stephen Duivesteyn.

Skok na złoto w Kanadzie. Największy rabunek od 4 lat

To największy skok na kontener ze złotem od 2019 roku, kiedy do podobnego rabunku doszło w Brazylii. Z lotniska w Sao Paulo skradziono wówczas złoto o wartości 30 mln dolarów (ok. 125 mln zł).

W 1983 roku podczas napadu na terenie lotniska Londyn-Heathrow złodzieje ukradli ładunek o wartości 26 milionów funtów (ok. 135 mln zł).

