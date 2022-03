Od 24 lutego do Polski wjechało z Ukrainy 2,141 miliona osób - poinformowała we wtorek Straż Graniczna.

"Od 24.02 do Polski wjechało z Ukrainy 2,141 mln osób. Wczoraj tj. 21.03 funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili 30 tys. podróżnych - to spadek o 11 proc. w porównaniu z dniem wcześniejszym (33,8 tys.). Dzisiaj do godz. 07.00 rano 3,9 tys. - spadek o 32 proc." - napisała na Twitterze Straż Graniczna.

SG dodała, że od 24 lutego w przeciwnym kierunku - z Polski do Ukrainy wyjechało 274 tys. osób.

Wtorek jest 27. dniem agresji Rosji na Ukrainę.

PESELe dla uchodźców

Do poniedziałku wydano prawie 200 tys. numerów PESEL dla obywateli Ukrainy - poinformował we wtorek sekretarz stanu w KPRM Janusz Cieszyński. Jeżeli to tempo się utrzyma, to we wtorek pod koniec dnia będzie to około ćwierć miliona osób - dodał.

Cieszyński przyznał, że kolejki Ukraińców przed punktami nadawania numerów PESEL "są przejawem zainteresowania". "Od początku liczyliśmy się z tym, że to zainteresowanie będzie duże, mając na uwadze fakt, jak wiele osób przyjechało do Polski z Ukrainy" - tłumaczył.

Numer PESEL mogą otrzymywać osoby, które przybyły od 24 lutego 2022 r. na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w Ukrainie. Do wniosku należy dołączyć m.in.: wniosek w wersji papierowej złożony osobiście, opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem, wypełniony przez wnioskodawcę, dokument potwierdzający tożsamość lub oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej o danych osobowych osoby oraz przekroczeniu granicy ukraińsko-polskiej, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego – do nadania profilu zaufanego i e-tożsamość, fotografię spełniającą określone parametry.

