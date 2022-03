"To krytyczny moment, by przyspieszyć naszą pracę w celu polepszenia krajowego cyberbezpieczeństwa i wzmocnienia naszej narodowej odporności. Ostrzegałem wcześniej przed potencjałem Rosji do przeprowadzenia wrogich cyberdziałań przeciwko Stanom Zjednoczonym, w tym w ramach odpowiedzi na bezprecedensowe koszty, które nałożyliśmy na Rosję z partnerami" - napisał Biden w oświadczeniu.

"Dziś moja administracja ponawia te ostrzeżenia w oparciu o zmieniające się informacje wywiadowcze, które wskazują, że rosyjskie władze rozważają opcje do potencjalnych cyberataków" - dodał.

Doradca ds. cyberbezpieczeństwa: to może oznaczać polowanie na słabe punkty

Prezydent podkreślił, że choć rząd wykorzysta wszystkie narzędzia, by zapobiec i odpowiedzieć na ataki, to infrastruktura krytyczna jest w dużej mierze w rękach firm prywatnych. Wezwał te firmy to "przyspieszenia wysiłków, by zamknąć swoje cyfrowe wrota".

Doradczyni prezydenta USA ds. cyberbezpieczeństwa Anne Neuberger wyjaśniła, że władze nie posiadają informacji na temat konkretnych przygotowywanych ataków, ale widzą "działania przygotowawcze".

"To może znaczyć skanowanie stron internetowych lub polowanie na słabe punkty (...). Najbardziej niepokojące jest to, że nadal widzimy znane podatności, na które istnieją łatki" - powiedziała Neuberger. Dodała, że administracja podzieliła się tymi informacjami z kluczowymi firmami.

