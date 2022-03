Adam Jarubas: opozycja zdała egzamin

- Nie ma sporu co do tego, że powinniśmy wzmacniać potencjał obronny, wzmacniać siłę naszego wojska, przygotowywać się na różne scenariusze. Tutaj opozycja zdała egzamin - podkreślił w programie "Graffiti europoseł PSL Adam Jarubas. - Poparliśmy w ekspresowym trybie, bez poprawek, ustawę o obronności kraju, a wcześniej ustawę o uchodźcach - dodał.

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w poniedziałek z liderami opozycji. Przedstawił propozycje dotyczące pakietów polskich sankcji na Rosję wymagających zmian w konstytucji.

- Bardzo dobrze, że do takiego spotkania doszło. Myślę, że to powinna być swego rodzaju norma, nie tylko w czasach wojny - powiedział w Polsat News Adam Jarubas.

- Rozmawiając o bezpieczeństwie państwa powinniśmy porzucić te partyjne podziały i dyskutować o tym jak możemy wzmacniać Polskę i nasze bezpieczeństwo - dodał europoseł PSL.

Przyznał jednak, że opozycja była "trochę zaskoczona" przedstawionymi wczoraj przez premiera propozycjami. - Mam nadzieję, że wkrótce poznamy szczegóły - stwierdził.

- Jest nadwyrężone zaufanie do rządzących. Chociażby przez to, że wpisali do ustawy o uchodźcach tę zasadę bezkarności urzędniczej. Natomiast naszym zdaniem żadne wydatki, tym bardziej na obronność, nie powinny być pozbawione kontroli parlamentu - powiedział.

Według niego na spotkaniu część wypowiedzi polityków rządu miało charakter "szantażu emocjonalnego". Przywołał w tym kontekście słowa wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego, który według niego miał mówić, że opozycja musi poprzeć propozycje PiS, a o zakupie uzbrojenia zdecydują eksperci rządu.

Przypomniał, że PSL podczas prac nad tą ustawą zgłosił postulat żeby wykorzystać również potencjał polskich zakładów zbrojeniowych.

Wkrótce więcej informacji.

Wszystkie "Graffiti" do obejrzenia na stronie polsatnews.pl

dk/Polsat News, Polsatnews.pl