Podczas zatrzymania 42-letni Radosław K., podejrzewany o zabójstwo w Płocku trzech chłopców w wieku 8, 12 i 17 lat, miał przy sobie nóż - ujawniła w piątek policja. Do zatrzymania doszło w czwartek. Radosław K. był nietrzeźwy. Miał obrażenia ciała niezagrażające życiu. W piątek usłyszy zarzuty.

Informując o okolicznościach zatrzymania Radosława K., Komenda Miejska Policji w Płocku podała w piątek, że mężczyzna jest osobą podejrzewaną o potrójne zabójstwo.

Poszukiwany został rozpoznany przez policjanta, który był po służbie. Funkcjonariusz wspólnie z patrolem nieumundurowanym zatrzymał osobę podejrzaną - wyjaśniła w komunikacie płocka policja. Jak zaznaczono, 42-latek pozostaje w dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Płocku, która prowadzi śledztwo w sprawie potrójnego zabójstwa.

Zabójstwo trzech chłopców w Płocku. 42-latek usłyszy zarzuty

W piątek przed godz. 10 Radosław K. został dowieziony przez policję do Prokuratury Okręgowej w Płocku. Zostanie mu ogłoszony zarzut z art. 148 par. 1 Kodeksu Karnego co do każdego z pokrzywdzonych, czyli potrójnego zabójstwa - powiedziała zastępca prokuratora okręgowego Monika Mieczykowska.

Jak zapowiedziała, po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanego zostanie zastosowany środek zapobiegawczy. Podejmiemy decyzję, co do jego charakteru - dodała prokurator Mieczykowska.

Według płockiej policji, zatrzymanie Radosława K., do którego doszło w czwartek po południu na osiedlu Podolszyce w Płocku było dynamiczne, mężczyzna nie zdążył podjąć próby ucieczki. Policjanci ujawnili przy mężczyźnie nóż. Narzędzie zostało zabezpieczone do dalszych czynności procesowych - przekazano w komunikacie.

Płock. Zwłoki trzech chłopców w mieszkaniu

Jak podała płocka policja, podczas zatrzymania Radosław K. był nietrzeźwy - miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Miał obrażenia ciała niezagrażające jego życiu. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie została udzielona mu pomoc medyczna. Po opatrzeniu 42-latek trafił do Policyjnego Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych – wyjaśniono w komunikacie.

Zwłoki trzech chłopców w wieku 8, 12 i 17 lat odnaleźli w ubiegłym tygodniu w środę przed południem w domu przy ul. Wyszogrodzkiej w Płocku strażacy, którzy wcześniej otrzymali zgłoszenie o braku kontaktu z nastolatkiem. Powiadomiła o tym jego koleżanka.

Po odkryciu zwłok chłopców na miejscu przez wiele godzin pracowała ekipa dochodzeniowa policji i grupa kilku prokuratorów, zabezpieczając m.in. ślady i ustalając szczegółowe okoliczności tragicznego zdarzenia. Śledczy informowali wstępnie, że na ciałach chłopców odkryto rany cięte szyi.

W czwartek, jeszcze przed zatrzymaniem poszukiwanego Radosława K., na Cmentarzu Komunalnym w Płocku odbył się pogrzeb trzech zamordowanych chłopców. W ostatniej drodze towarzyszyły im tłumy mieszkańców miasta, w tym koledzy i koleżanki.

Zabójstwo chłopców w Płocku. Poszukiwania podejrzewanego

Śledztwo w sprawie potrójnego zabójstwa chłopców w wieku przejęła z początkiem tego tygodnia Prokuratura Okręgowa w Płocku - postępowanie wszczęła tamtejsza prokuratura rejonowa; o przejęciu śledztwa zdecydowano z uwagi na wagę sprawy.

Policja informowała wcześniej, że 42-letni Radosław K. to ojciec 8-latka, najmłodszego z zamordowanych chłopców. Jak podawano, wstępnie ustalono, że mężczyzna, pod nieobecność matki, zajmował się chłopcami. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w tym czasie matka przebywała w innym mieście, gdzie na leczenie w jednym ze szpitali specjalistycznych trafiła 14-letnia siostra chłopców.

Na ówczesnym etapie postępowania policja podkreślała, że Radosław K. był poszukiwany "do sprawy". Za zgodą prokuratury opublikowano jego dane i rysopis.

Akcję poszukiwawczą prowadzono m.in. w rejonie Wisły w Płocku i poza granicami miasta, kierując się w górę rzeki. Kilka godzin po odkryciu zwłok chłopców odnaleziono samochód Radosława K. - auto zostało porzucone w miejscowości Wykowo niedaleko Płocka, właśnie w rejonie Wisły.

Do poszukiwań zaangażowano m.in. łodzie, śmigłowiec i psy tropiące, w tym specjalnie szkolone, które pracują tzw. górnym wiatrem, czyli wyłapują molekuły zapachowe unoszące się nad ziemią - to one, jak informowała w ostatnim czasie policja - doprowadziły do miejsca w pobliżu rzeki, gdzie trop za podejrzanym się urywał.

Zgodnie z art. 148 Kodeksu karnego, kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat więzienia albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

Nat/PAP