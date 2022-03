Trzeci tydzień trwa inwazja Rosji na Ukrainę. Premier Mateusz Morawiecki wezwał liderów państw, by okazując solidarność z Ukrainą również pojechali do Kijowa.

- Misja pokojowa NATO doprowadziłaby do tego, że przynajmniej na znacznej części Ukrainy zapanowałby pokój i spokój - stwierdził w środę premier Mateusz Morawiecki. Zwrócił się też do prezydenta Francji, kanclerza Niemiec i premiera Wielkiej Brytanii, aby tak, jak on, również pojechali do Kijowa. - Aby spojrzeli w oczy płaczącym matkom, umocnili wolę walki narodu ukraińskiego - wyjaśnił.





Szeroko komentowana jest również propozycja Jarosława Kaczyńskiego ws. pokojowej misji w Ukrainie, która zakłada większą pomoc zbrojną dla Ukrainy i lepszą ochronę tego kraju przez państwa Zachodnie.

- To będzie misja, która będzie dążyła do pokoju, do udzielenia pomocy humanitarnej, ale jednocześnie będzie też osłonięta przez odpowiednie siły, siły zbrojne - stwierdził wicepremier Jarosław Kaczyński, mówiąc o potrzebie misji pokojowej NATO, która miałaby działać na terenie Ukrainy.

- Wysłanie żołnierzy USA na Ukrainę mogłoby tylko przedłużyć i rozszerzyć wojnę w Ukrainie, podczas gdy naszym celem jest jak najszybsze jej zakończenie - powiedział w środę rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price, komentując propozycję misji pokojowej zgłoszonej w Kijowie przez wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego.



