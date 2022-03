- Złożyć broń mogą tylko Rosjanie – powiedział w środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w reakcji na fake news, jakoby ogłosił on kapitulację kraju. Szef państwa podkreślił, że była to "dziecinna prowokacja", do której doszło po ataku hakerskim na telewizję Ukraina 24.