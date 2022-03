Jeśli Rosja miałaby dokonać dwóch spłat w rublach odsetek od obligacji denominowanych w dolarach amerykańskich, oznaczałoby to niewypłacalność państwa po wygaśnięciu okresu karencji - informuje Reuters powołując się na ocenę agencji ratingowej Fitch.

Przypominano, że inwazja Rosji na Ukrainę pod koniec ubiegłego miesiąca uruchomiła sankcje z całego świata, które ograniczyły dostęp Moskwy do gotówki.

"Zapłata w lokalnej walucie odsetek od rosyjskich obligacji dolarowych, które mają być uregulowane 16 marca, oznaczałoby niewypłacalność państwa po upływie 30-dniowego okresu karencji" - wskazała agencja Fitch.

Dodano, że w środę Rosja ma dokonać płatności należnych odsetek w twardej walucie w wysokości blisko 117 mln dol.

Rating obniżony do poziomu "D"?

Agencja Fitch wskazała, w przypadku gdyby płatność nastąpiła w rublach, to rating obligacji zostałby obniżony do poziomu "D" po wygaśnięciu karencji, a długoterminowy rating Rosji w walucie obcej zostałby ustalony na poziomie "ograniczonej niewypłacalności".

- Spłata przez Rosję zobowiązań w rublu będzie stanowić złamanie warunków umów regulujących zadłużenia kraju na międzynarodowych rynkach finansowych i spowoduje sytuację określaną jako techniczne bankructwo - potwierdza Polski Instytut Ekonomiczny.

Możliwe techniczne bankructwo Rosji

Technicznym bankructwem określa się sytuację, w której gospodarka nie realizuje płatności odsetkowych pomimo posiadania środków, które są w stanie obsługiwać krajowe zadłużenie.

Jak podkreślono w analizie, techniczne bankructwo nie oznacza, że Rosja przestanie wypłacać świadczenia emerytalne czy wynagrodzenia dla sektora publicznego - państwo będzie dalej w stanie regulować zobowiązania w krajowej walucie. Wierzyciele Rosji prawdopodobnie rozpoczną postępowanie w sądzie arbitrażowym, co może prowadzić do zajęcia zamrożonych aktywów zagranicznych Rosji, ale będzie to proces długotrwały.

