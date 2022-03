Prezydent USA Joe Biden złożył podpis pod nowym pakietem pomocy wojskowej dla pogrążonej w wojnie z Rosją Ukrainie. Zawiera on m.in. 800 zestawów przeciwlotniczych, w tym dłuższego zasięgu i 9 tys. przeciwpancernych oraz drony. W sumie Waszyngton przekaże pomoc o wartości 800 mln dolarów.

- To pozwoli ukraińskiemu wojsku nadal powstrzymywać samoloty i śmigłowce, które atakowały Ukraińców - powiedział Biden, ogłaszając swoją decyzję w Białym Domu.

Jak dodał, na wniosek prezydenta Ukrainy Włodymyra Zełenskiego USA pomogły również pozyskać dodatkowe systemy przeciwlotnicze dłuższego zasięgu wraz z amunicją. Biden zaznaczył, że w pakiecie oprócz dostarczanej już wcześniej broni, w tym 9 tys. nowych zestawów przeciwpancernych Javelin, 7 tys. karabinów i granatników, znajdą się również drony.

Prezydent USA Joe Biden: Władimir Putin zapłaci za to wysoką cenę

- To pokazuje nasze zobowiązanie, by wysyłać najnowocześniejsze systemy do Ukrainy - powiedział Biden.

Według doniesień telewizji NBC, może chodzić o tzw. amunicję krążącą (zwaną też dronami kamikaze) Switchblade.

- To może być długa i trudna bitwa, ale będziemy stale wspierać Ukrainę - zapewnił Joe Biden w wystąpieniu telewizyjnym.

Stwierdził, że to, co robi Rosja w Ukrainie "jest przerażające i prezydent Rosji Władimir Putin zapłaci za to wysoką cenę".

ZOBACZ: Ołena Zełenska: Jak każda kobieta w Ukrainie obawiam się o swojego męża

Biden odniósł się także do wystąpienie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego przed Kongresem USA. Przekazał, że oglądał je i wywarło ono na nim duże wrażenie.

Biden o wystąpieniu Zełenskiego: znacząca mowa

USA nie przychyliły się jednak do powtarzanej przez Zełenskiego prośby o zamknięcie nieba nad Ukrainą.

- Prezydent Zełenski przemawia w imieniu narodu, który pokazał siłę i odwagę, który zainspirował świat - ocenił prezydent USA. Obiecał, że USA do końca będą wspierać Ukrainę wojskowo i gospodarczo.

- To była bardzo przekonująca, znacząca mowa - powiedział Biden. Zaznaczył, że choć wojna może być "długą i trudną bitwą", to Ameryka do końca będzie pomagać Ukrainę, nie tylko wysyłając uzbrojenie, lecz też bezpośrednio wspierając jej gospodarkę. Biden stwierdził też, że rosyjski prezydent Władimir Putin "sieje zatrważające zniszczenie i horror" na Ukrainie, za co zapłaci wysoką cenę. "Wczoraj mieliśmy doniesienia, że rosyjskie siły wzięły lekarzy i pielęgniarki w największym szpitalu Mariupola za zakładników. To są zbrodnie i skandal" - ocenił Biden.

