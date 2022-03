- Jeśli strefa zakazu lotów to zbyt wiele, to Ukraina potrzebuje systemów obrony przeciwlotniczej, S-300 i samolotów - powiedział w środę w przemówieniu przed połączonymi izbami Kongresu USA prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dodał, że "Rosja nie powinna otrzymać z USA ani centa, by nie mogła zabijać ludzi na Ukrainie".