- Ukraina musi przyjąć do wiadomości, że drzwi NATO nie są dla niej otwarte - oświadczył we wtorek prezydent Wołodymyr Zełenski. Ukraiński przywódca przemawiał we wtorek do zgromadzonych w Londynie przywódców 10 krajów Europy Północnej, które tworzą Wspólne Siły Ekspedycyjne (JEF) dowodzone przez Wielką Brytanię.