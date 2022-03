W czasie transportu do Polski pociągiem medycznym pogorszył się stan zdrowia dwojga dzieci z chorobami onkologicznymi ewakuowanych z Ukrainy. Dwoje małych pacjentów, którzy przyjechali w nocy z soboty na niedzielę do Kielc, zmarło. W sumie około 60 dzieci wraz z opiekunami zostało umieszczonych w ośrodku w Bocheńcu w woj. świętokrzyskim.

"Transport z pacjentami chorymi onkologicznie oraz ich opiekunami dotarł w sobotę ok. godz. 23:00 do Kielc. Pacjenci zostali przekazani pod opiekę do ośrodka w Bocheńcu. Następnie zostaną przewiezieni do specjalistycznych ośrodków medycznych" - informował Świętokrzyski Urząd Wojewódzki.

Dwoje dzieci z Ukrainy zmarło

W czasie podróży uległ pogorszeniu stan jednego z małych pacjentów - ustaliło "Echo Dnia". Dlatego pociąg zatrzymał się na dworcu w Jędrzejowie.

Jeszcze w wagonie zaczęła się reanimacja dziecka - powiedziała "Echu Dnia" Agnieszka Nawrot, pełnomocnik zarządu spółki Artmedik. Następnie akcja ratunkowa kontynuowana była w karetce, a dziecko przewieziono następnie do szpitala w Jędrzejowie. Chłopiec jednak nie przeżył.

ZOBACZ: Wojna w Ukrainie. Zełenski do przywódców Europy Północnej: wszyscy jesteśmy celem Rosji

Drugie dziecko w ciężkim stanie trafiło na Oddział Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. - 10-latka niestety nie udało się uratować - powiedziała gazecie Anna Mazur-Kałuża, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego.

Miejsce dla małych pacjentów w klinice

Transport prawie 60 chorych onkologicznie dzieci z Ukrainy, który przyjechał do Polski w nocy z soboty na niedzielę odbywał się pociągiem medycznym. Mali pacjenci przybyli do Polski wraz z opiekunami.

Z małymi pacjentami podróżowali lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni.

ZOBACZ: Wojna w Ukrainie. Kijów: władze wprowadzają dwie doby godziny policyjnej. Zakaz wychodzenia z domów

Dzieci z Ukrainy zostały umieszczone w Klinice Jednorożec w Bocheńcu w świętokrzyskiej gminie Małogoszcz.

W akcji transportu dzieci brali udział funkcjonariusze straży pożarnej, WOT, policji, pracownicy służb medycznych, harcerze ZHP, członkowie PCK, pracownicy PKP, samorządowcy z Kielc, wolontariusze, tłumacze.

WIDEO: Prognoza pogody - 10 marca, wieczór Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk/zdr/Echo Dnia