Mer Kijowa przypomniał we wtorkowej przemowie, że Rosja bombarduje ukraińskie miasta. - Oni dorwali się do przedmieść stolicy, atakują Kijów. Wcześnie rano pociski trafiły w wiele wielopiętrowych budynków mieszkalnych - przekazał.

Jak dodał Kliczko, fala uderzeniowa po jednej z eksplozji uszkodziła wejście do stacji metra. Wiadomo też o co najmniej dwóch ofiarach ostrzału. - Nadal pracują służby ratunkowe oraz medyczne - zapewnił.

Dwie doby godziny policyjnej w Kijowie

Mer ogłosił, że od godz. 20:00 we wtorek w mieście będzie obowiązywała godzina policyjna. Taki stan potrwa co najmniej do 17 marca do godz. 7:00 rano. Zdecydował o tym wojskowy zarząd stolicy Ukrainy.

- Proszę wszystkich, aby przygotowali się na to, że przez dwie doby będą przebywać w domu lub w schronie, jeśli zostanie ogłoszony alarm - wyjaśnił Witalij Kliczko.

Zapewnił, iż Kijów jest "forpocztą wolności europejskiej". - Nie poddamy się, nie rzucicie nas na kolana - zwrócił się do Rosjan.

Jego zdaniem "ważny jest wysiłek każdego kijowianina". - Ktoś ma w ręku broń, ktoś buduje zapory, inna osoba gotuje jedzenie, a kto inny rozwozi te posiłki. Każdy, kto kocha Kijów i chce by przetrwał, powinien wspierać nas, jak może - zaapelował.

Kliczko apeluje do kijowian: wracajcie, walczcie o swoją przyszłość

Kliczko powiedział, że do miasta wróciło wielu mężczyzn. Kijowian, którzy jeszcze się na to nie zdecydowali, zachęcał: - Trzeba bronić naszego miasta i swojej przyszłości, a nie siedzieć gdzieś i współczuć.

- Ukraińcy pokazali swe męstwo całemu światu i gotowość bicia się o swoją ziemię. Tylko razem damy radę - podsumował mer Kijowa.

We wtorek w stolicy Ukrainy zjawi się delegacja Rady Europejskiej: polscy premier i wicepremier Mateusz Morawiecki oraz Jarosław Kaczyński, jak i szefowie rządów: Słowenii Janez Janša i Czech Petr Fiala.

Politycy spotkają się z władzami Ukrainy, w tym prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Mają też ogłosić, jakie "wymierne wsparcie" przekaże Unia Europejska zaatakowanemu państwu.

