Wszyscy jesteśmy celem Rosji - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przemawiając we wtorek do przywódców 10 państw Europy Północnej, które tworzą wspólną grupę ekspedycyjną (JEF).

- Nadal możemy powstrzymać rosyjską machinę wojenną, nadal możemy powstrzymać zabijanie ludzi - powiedział Zełenski, przekonując, że "łatwiej będzie zrobić to razem, bo inaczej to oni przyjdą do was".

Ukraiński prezydent ocenił, że jeśli Europa nie zajmie teraz stanowiska, Rosja będzie celować w inne kraje europejskie. - Wszyscy jesteśmy celem Rosji. Pomóżcie sobie, pomagając nam - mówił Zełenski do zebranych w Londynie przywódców krajów JEF. W skład dowodzonego przez Wielką Brytanię korpusu wchodzą Dania, Estonia, Finlandia, Holandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia i Szwecja. Doradca Zełenskiego: wojna jest na rozdrożu Ołeksij Arestowycz, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, powiedział we wtorek, że sytuacja z wojną na Ukrainie jest teraz na rozdrożu i albo powiodą się negocjacje, albo Rosja rozpocznie nową ofensywę. "Jesteśmy na rozdrożu. Albo porozumiemy się podczas obecnych rozmów albo Rosjanie podejmą drugą próbę" - oświadczył Arestowycz, cytowany przez agencję Reutera. Dodał, że po tej "drugiej próbie" również dojdzie do negocjacji. ZOBACZ: Wojna w Ukrainie. Zasadzka na oddział Specnazu w Mariupolu. Nie żyje rosyjski generał Wcześniej we wtorek Arestowycz powiedział w wywiadzie udzielonym opozycyjnemu rosyjskiemu dziennikarzowi i prawnikowi Markowi Fejginowi, że porozumienie pokojowe zostanie osiągnięte nie później niż w maju.

ap/PAP