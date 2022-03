Protest przeciwko agresji na Ukrainę, który z warszawskiego placu Trzech Krzyży przejdzie pod ambasadę Federacji Rosyjskiej, organizują kluby "Gazety Polskiej".

Demonstranci mają biało-czerwone i ukraińskie flagi, transparenty "Russians, stop killing kids" i "Achtung Russia"

Premier i marszałek Sejmu na manifestacji

W wydarzeniu bierze udział Elżbieta Witek. - Będę nie jako marszałek Sejmu, tylko jako matka, babcia, kobieta, Polka - mówiła w piątek w TVP Info Witek. - Dzieci ukraińskie płaczą z bólu, ze strachu, z przerażenia. One już to zapamiętają. I te matki, ciężarne kobiety, które rodzą za chwilę, matki z malutkimi dziećmi, które uciekają, przytulając te dzieci do siebie, bo jeśli zginąć, to razem z dzieckiem, one są zdeterminowane - dodała.

Zauważyła, że w tej chwili na Ukrainie giną dzieci. - Ale wyobraźmy sobie, jako matki, sytuację, kiedy nie ma wody, kiedy nie ma jedzenia, a trzeba dziecku to jedzenie i wodę dać. Co wtedy musi czuć matka? Dlatego jutro, w tym marszu, powinno uczestniczyć jak najwięcej kobiet, żeby zaprotestować, żeby pokazać, żeby wystąpić w obronie praw kobiet – do wolności, do życia, do zdrowia, do prawa do urodzenia dziecka, do prawa do poczucia bezpieczeństwa. Z tym rodzi się każdy człowiek, taka potrzeba bezpieczeństwa jest pierwszą, z którą rodzi się każdy człowiek - mówiła Witek.

Oprócz premiera i marszałek Sejmu w wydarzeniu biorą udział m.in. ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca, minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, szef KPRM Michał Dworczyk oraz posłowie PiS Joanna Lichocka i Jan Mosiński.