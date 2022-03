Mija 15 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Polski premier jest na szczycie UE w Wersalu. Polska domaga się zaostrzenia sankcji wobec Rosji i przyspieszenia perspektywy członkostwa Ukrainy we Wspólnocie. - Na Ukrainie dochodzi do masakry, rzezi - powiedział Mateusz Morawiecki we Francji. Wizytę w Warszawie złożyła wiceprezydent USA Kamala Harris. "Do Polski dotarły dwie baterie Patriot" - podała.