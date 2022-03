Od 24 lutego granicę polsko-ukraińską przekroczyło do czwartku 1,46 miliona osób - poinformowała po południu Straż Graniczna. Na przejściu w Medyce, przez które do Polski przybywa najwięcej uchodźców z Ukrainy, również część Ukraińców wraca do swojego kraju.

"Dzisiaj tj.10.03 do godz. 15.00 z Ukrainy przyjechało 52,1 tys. uchodźców, to o 30 proc. mniej niż wczoraj (74 tys.)" - napisała na Twitterze Straż Graniczna.

#Pomagamy🇺🇦

Dzisiaj tj.10.03 do godz.15.00 z🇺🇦przyjechało 52,1 tys. uchodźców, to o 30% mniej niż wczoraj (74 tys).



Od 24.02 #funkcjonariuszeSG odprawili na przejściach granicznych 1,46 mln osób uciekających z🇺🇦do🇵🇱.#BieszczadzkiOSG #NadbużańskiOSG pic.twitter.com/bExViJfN1c — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) March 10, 2022

SG dodała, że od 24 lutego funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili na przejściach granicznych 1,46 mln osób, które wyjechały z Ukrainy do Polski.

Ukraińcy wracają do swojego kraju

- Codziennie obserwuję statystyki, wynika z nich, że ruch w kierunku Ukrainy utrzymuje się od początku konfliktu na tym samym poziomie. Na całym Podkarpaciu jest to dziennie ok. 5-6 tys. osób, które wyjeżdżają różnego rodzaju środkami transportu oraz idą pieszo – powiedział rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej ppor. Piotr Zakielarz.

Natomiast rzecznik komendanta głównego SG por. Anna Michalska przekazała, że od początku napaści Rosji na Ukrainę z Polski do tego kraju wjechało 141 tys. osób. Również ona oceniła, że ruch na przejściach granicznych w kierunku ukraińskim pozostaje mniej więcej na tym samym poziomie.

Na przejściu w Medyce, przez które do Polski przybywa najwięcej uchodźców z Ukrainy, również część Ukraińców wraca do swojego kraju.

ZOBACZ: Wojna Rosja-Ukraina. Ukraińscy uchodźcy szukają bezpieczeństwa w Polsce, apel o pomoc

Do Iwano-Frankiwska chcą się dostać Aleksandra i jej teściowa Lubow. - Zawieźliśmy dwoje dzieci do mojej siostry do Poznania – powiedziała Aleksandra. Teraz wraca do domu - wyjaśniła - bo tam zostawiła starszych rodziców. Podkreśliła, że choć wojsko rosyjskie zbombardowało lotnisko w mieście, to jej dom rodzinny jest nienaruszony.

Na przejściu granicznym w Medyce coraz mniej młodych poborowych, którzy wyjeżdżają, by walczyć za ojczyznę. - Nie jestem już młody, mam sześćdziesiątkę na karku, ale bić się potrafię – przekonywał mężczyzna wracający na Ukrainę.

WIDEO: Krytyczna sytuacja na polach. Uprawy zagrożone. Obowiązuje zakaz wstępu do niektórych lasów Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

nb/PAP