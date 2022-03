Premier Polski zjawił się w środę w Austrii, gdzie spotkał się z tamtejszym kanclerzem Karlem Nehammerem. Morawiecki przekazał, że ich rozmowa dotyczyła sankcji wobec Rosji, uchodźców, bezpieczeństwa i granic oraz "pewnej nadziei, którą powinniśmy dać Ukrainie na przyszłość".

Jak dodał premier RP, Rosja nie zaatakowała Ukrainy "półśrodkami" czy "w jakichś niewielkich zakresach", ale "w pełni swoim wojskiem". Zaakcentował, że armia agresora popełnia zbrodnie wojnenne. - Mamy na to dowody i je przedstawimy. Ukraina też to zrobi - przekazał Morawiecki.

Morawiecki: pieniądze są tlenem dla machiny wojennej Putina

Szef polskiego rządu uściślił, że Zachód musi "odciąć tej wojnie tlen". - Co nim jest dla machiny wojennej Putina? Przede wszystkim pieniądze pochodzące od oligarchów z ropy i z gazu i z innych towarów, które eksportuje - wyliczył Morawiecki.

Zauważył, iż "za naszą wschodnią granicą wykuwa się nowy porządek geopolityczny świata". Dodał jednocześnie, że "w ciągu ostatnich pięciu lat zbudowaliśmy gazociąg bałtycki do Norwegii i za pół roku będziemy niezależni od rosyjskiego gazu".

Poinformował też o działaniach, które mają nieść dla Ukrainy nadzieję na przyszłość. - Ukraina walczy dziś o wolność, demokrację, suwerenność i tolerancję. To są podstawowe europejskie wartości. Wspieramy ambicje europejskie i wejście Ukrainy do Unii Europejskiej - powiedział Morawiecki.

Zaapelował, by dać Kijowowi "nadzieję na nowy plan Marshalla dla suwerennej Ukrainy po wojnie".

Z kolei Nehammer podziękował naszemu krajowi za pomoc Ukraińcom. - Polska i Polacy robią teraz bardzo dużo w zakresie humanitarnym. Milion uchodźców z Ukrainy znajdują pomoc w Polsce. Bardzo za to dziękuję - powiedział.

Dodał, że Austria oferuje pomoc w przyjęciu pewnej części uchodźców. Poinformował przy tym, że "Unia Europejska zrobi wszystko, co tylko możliwe w zakresie środków cywilnych, aby pomóc Ukrainie". - Stąd sankcje i gotowość do tego, aby były jeszcze surowsze tak długo, jak ta wojna trwa - wyjaśnił kanclerz Austrii.

Kanclerz Austrii apeluje do Rosji. "Obowiązek zapewnienia korytarzy humanitarnych"

Nehammer zaapelował także do prezydenta Rosji o zatrzymanie działań wojennych. - Można zatrzymać tę wojnę w dowolnym momencie. To może zrobić prezydent Władimir Putin. Powinien skorzystać z tej możliwości. Chodzi o to żeby zakończyć ogromne ludzkie cierpienie - stwierdził.

Jak dodał, Putin powinien zapewnić korytarze humanitarne Ukraińcom. - To jest obowiązek, stąd apeluję do Federacji Rosyjskiej, aby to zrealizować - oświadczył kanclerz.

Zdaniem Nehammera, w tej chwili także Rosjanie i Rosjanki także stawiają opór polityce rządu rosyjskiego. - To też są bardzo odważni ludzie. Ich odwaga jest porównywalna z odwagą Ukraińców, którzy bronią swojego kraju - ocenił austriacki kanclerz.

Jak wskazał, nie można wszystkich Rosjan traktować jednakowo, bo "nie wszyscy reagują obojętnością na inwazję na Ukrainę".