Krakowscy urzędnicy zapewniają, że nie wstrzymują całkowicie zbiórki darów. "Jeśli sytuacja pozwoli nam na wznowienie, to będziemy nadal przekazywać pomoc w tej formie" – przekazano.

Według udostępnionych informacji, do tej pory na stadionie wydano około 1,5 tys. pakietów żywnościowych dla uchodźców. Są one tak skomponowane, aby zaspokoić potrzeby przez pięć-siedem dni. Po tym czasie uprawnione osoby mogą ponownie zgłosić się do punktu, żeby otrzymać pomoc.

⚠️ ❗Od jutra, 10 marca, musimy WSTRZYMAĆ WYDAWANIE pakietów pomocowych dla uchodźców, które od początku marca były rozdawane na stadionie miejskim. Na ten moment skończyły nam się zapasy żywności, która była przynoszona przez krakowian w ramach miejskiej zbiórki.



Kraków. Jak odebrać paczki z pomocą humanitarną?

Uprawnieni do odbioru pomocy są uchodźcy – osobiście, jeśli wylegitymują się paszportem z pieczątką, na której widnieje data wjazdu na terytoriom Polski, a także skierowaniem na pobyt w miejscu zakwaterowania, które zostało wydane przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.

Możliwy jest także inny dokument wydany przez konsulat generalny Ukrainy, który potwierdza, że dana osoba jest uchodźcą wojennym.

Paczki mogą odbierać także osoby upoważnione przez organizacje zarejestrowane w KRS i uczestniczące w Koalicji Otwarty Kraków, dysponujące podpisanym pełnomocnictwem oraz listą osób, dla których odbierane będą pakiety wraz z danymi ich dokumentów.

Osoby prywatne, które udzieliły schronienia uchodźcom, mogą odbierać pakiety pomocowe w siedzibie Centrum Wielokulturowego – Punkcie Informacyjnym dla Obcokrajowców przy ul. Daszyńskiego 22. Wcześniej należy zgłosić zapotrzebowanie pod nr tel. 507-949-101 w celu ustalenia liczby paczek i terminu ich odbioru