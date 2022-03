Sejm nad rządowym projektem ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy debatował w środę w drugim czytaniu. We wtorek do projektu szereg poprawek przyjęła sejmowa komisja. Dotyczą one m.in. objęcia pomocą także małżonków obywateli Ukrainy, czy wykreślenia przepisów dotyczących braku odpowiedzialności karnej urzędnika publicznego.

Podczas środowych obrad posłowie zgłosili kolejne propozycje zmian. Jacek Protas (KO) zaproponował, aby pomocą objąć obywateli Ukrainy, którzy dostali się do Polski przez sąsiednie kraje, oraz Białorusinów. Tomasz Zimoch (Polska 2050) zaproponował m.in., aby taką pomocą objąć też inne narodowości.

Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik, odnosząc się do tych propozycji, podkreślił, że choć ich intencje są dobre, to jednak specustawa jest przygotowana specjalnie z myślą o obywatelach Ukrainy. Zapewnił też, że żadnemu Białorusinowi, który przyjechał do Polski po sfałszowanych wyborach na Białorusi z sierpnia 2020 roku, nie odmówiono pomocy.

Wróciła poprawka o braku odpowiedzialności karnej urzędników

Wąsik, nawiązując do pytań o finansowanie pomocy, podkreślił, że specustawa jest właśnie o tym. "7,9 mld zł, z którego większość trafi do samorządu" - powiedział. W odpowiedzi na głosy, że projekt procedowany jest za późno, wiceszef MSWiA przypomniał, że gdy 24 lutego wybuchła wojna na Ukrainie, od rana wojewodowie przygotowywali punkty recepcyjne, a przed południem przyjmowano już pierwszych uchodźców.

Wśród zgłoszonych poprawek są też propozycje autorstwa PiS dotyczące odpowiedzialności karnej urzędnika publicznego. Jedna poprawka ma zakładać przywrócenie przepisu w brzmieniu, który był w pierwotnym kształcie projektu. Taki przepis gwarantowałby bezkarność urzędnikom, jeśli popełnili przestępstwo, działając m.in. w celu ochrony życia lub zdrowia wielu osób, w czasie wojny na Ukrainie, podczas stanu wyjątkowego i w czasie pandemii. Inna poprawka w tym zakresie ma dotyczyć wyłącznie czynów popełnionych w czasie wojny.

O zgłoszeniu tego typu poprawki przez PiS na posiedzeniu plenarnym mówiła posłanka KO Izabela Leszczyna. - Dowiedzieliśmy się, że posłowie PiS-u złożyli poprawkę, która przywraca przepis chroniący skorumpowanych urzędników. Przepis, który rozgrzesza ich nawet z przestępstwa, które popełnili wcześniej, w czasie pandemii - mówiła.

Co zmienia specustawa o uchodźcach?

Również do tej kwestii nawiązał w swoim wystąpieniu Maciej Wąsik. Przywołał w tym celu przykład, który we wtorek podał poseł Koalicji Obywatelskiej Jacek Protas. - Mówił tak: dobrze, że Polska, że polski rząd wysyła leki i środki opatrunkowe na Ukrainę. I leki! Pomimo tego, że jest zakaz wywozu leków. Jest? Jest. Mamy słać te leki? Mamy, bo tam jest wojna, ratuje to życie i zdrowie - powiedział wiceminister.

Jak podkreślił, po to były te przepisy, które posłowie opozycji próbują wyrzucić. - Po to, żeby osoby decydujące o takich sprawach, miały bezpieczeństwo prawne. Bo dzisiaj jest entuzjazm, a za miesiąc pójdziecie z zawiadomieniami do prokuratury, że ktoś wywiózł leki z Polski niezgodne z obowiązującym prawem - stwierdził Wąsik.

Rządowy projekt specustawy ma uregulować kwestie związane z legalnością pobytu Ukraińców w Polsce. Zgodnie z propozycją, ukraińscy uchodźcy, którzy przybyli do Polski, będą mogli otrzymać numer PESEL, a ich pobyt w naszym kraju będzie uznawany za legalny przez 18 miesięcy. Legalny będzie też pobyt dzieci urodzonych przez Ukrainki, które uciekły przed wojną, już w Polsce.

Specustawa: gwarancja kontynuacji nauki dla uchodźców w Polsce

Ukraińcy będą mogli podjąć tutaj pracę i uzyskać dostęp do opieki zdrowotnej. Ukraińscy uczniowie oraz studenci będą mogli kontynuować naukę w polskich szkołach oraz uczelniach.

Projekt przewiduje też wypłatę świadczenia osobom i podmiotom, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną. Przewiduje się, że będzie to 40 zł dziennie, czyli ok 1200 zł miesięcznie wypłacane maksymalnie przez 60 dni. Pomoc finansowa będzie przysługiwała też uchodźcom z Ukrainy. Zgodnie z propozycją dostaną oni jednorazowo 300 zł na osobę