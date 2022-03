- To jest niesmaczne, po prostu trzeba to zmienić - mówił o przepisach projektu znoszących odpowiedzialność samorządowców Adrian Zandberg (Lewica).

- To jest już kolejna próba otwarcia furtki dla złodziei i oszustów - mówiła o tych samych zapisach Joanna Senyszyn (PPS), żądając jednocześnie odpowiedzi na piśmie, kto jest autorem kontrowersyjnego artykułu.

- Chcemy, by uwagi były traktowane jako przejaw dobrej woli i współpracy - zwrócił się do przedstawicieli rządu Jarosław Gowin (Porozumienie). Koło Porozumienia opowiedziało się za dalszym procedowaniem projektu, ale zapowiedziało zgłoszenie poprawek.

Tomasz Zimoch (koło Polska 2050) zapowiedział, że jego ugrupowanie przedstawi kilkadziesiąt poprawek do projektu. "Wzorzec ustawy powinien być przygotowany wcześniej, teraz jest legislacyjny chaos" - mówił. Dodał, że konieczna jest choć minimalna parlamentarna kontrola wydatkowaniem środków pomocowych.

Robert Winnicki z Konfederacji krytykował fakt, że rząd bez szerszej debaty chce wprowadzić ustawę, która - w jego opinii - zrównuje w prawach Ukraińców i Polaków. Zarzucił rządzącym, że wpisali do projektu ustawy "bezkarność plus".

Posłanka upomniała się również o objęcie dobrodziejstwami ustawy studentów studiujących na Ukrainie, ale będących innej narodowości niż ukraińska. Co do zapisów zwalniających z odpowiedzialności karnej - PSL chce żeby obowiązywały one od 24 lutego 2022, czyli dnia inwazji Rosji na Ukrainę.

- Apeluję do rządu o wygenerowanie środków, by razem z samorządami stworzyć miejsca dla uchodźców na wsi - mówiła Żelazowska. Poprawkę takiej treści złoży PSL.

Przedstawicielka PSL postulowała, by uchodźcy byli lokowani nie tylko w dużych miastach, ale trafiali również na polską wieś, która ma możliwości, by ich przyjąć. Tłumaczyła, że jest możliwe np. zagospodarowanie tamtejszych pustostanów. Wiejskie szkoły są gotowa przyjąć dzieci, a na polskiej wsi jest także praca dla Ukraińców.

- Trzeba też zrobić wszystko, by nie powstały getta oświatowe dla uchodźców - zaapelował. W tym celu konieczne - zdaniem posła Lewicy - jest stabilniejsze finansowanie dla szkół, które przyjęły małych uchodźców.

Jako przykład podał przypadki rodzin, w których nie wszyscy mają ukraińskie obywatelstwo, a do takich osób odnosi się projekt. - Nie powinniśmy sztucznie dzielić rodzin. Rodziny obywateli Ukrainy, osoby, które miały prawo pobytu w Ukrainie powinny również być objęte działaniem tej ustawy - apelował Zandberg.

Zandberg zadeklarował, że Lewica nie będzie zarzucać Sejmu tysiącami poprawek, ale kilka korekt do projektu jest - jego zdaniem - niezbędnych.

Wcześniej premier został zapytany o to, skąd "wrzutka" w przepisach projektu ustawy o pomocy Ukraińcom, dotycząca bezkarności urzędniczej za czyny popełnione m.in. w czasie stanu wyjątkowego, trwania wojny napastniczej na terytorium sąsiedniego państwa, a także w czasie pandemii COVID-19.

- Proszę się zastanowić nad tym, jak wygląda działanie w sytuacji kryzysowej. Otóż bardzo wielu samorządowców, także samorządowców z Platformy Obywatelskiej, prosiło nas o włączenie następującego przepisu. Można go porównać do działania na przykład strażaka. On, żeby ratować życie dziecka, musi wyłamać drzwi, wybić szybę, czy ma się zastanawiać, czy warto wybić szybę i wyłamać drzwi, żeby ratować życie ludzkie? No chyba nie. Jest dobro wyższe i dobro niższe - powiedział szef rządu.

Premier: ten przepis nie ma nic wspólnego z działaniem korupcyjnym

Jak dodał, w takiej sytuacji, jak sytuacja wojenna, "nie ma się nad czym zastanawiać". - Nie ma to nic wspólnego - i adresuję to moje zdanie przede wszystkim do opozycji, która próbuje w bardzo nieładny, nieuczciwy sposób narzucać inną narrację - z jakimkolwiek działaniem o charakterze korupcyjnym - podkreślił Morawiecki.

Według niego, "takie działanie będzie ścigane dokładnie tak samo, jak do tej pory". - Natomiast na wniosek samorządowców i urzędników po to, żeby mogli podejmować decyzje ratujące życie potrzebny jest taki przepis. Zastanówcie się, co robicie, ci wszyscy, którzy próbujecie zupełnie postawić na głowie ten przepis - ocenił premier.

Zdaniem Morawieckiego, takie regulacje obowiązują "w bardzo wielu państwach Europy Zachodniej".

Prezydent Białegostoku: żaden samorządowiec nie prosił o taki przepis

Do wypowiedzi premiera odnieśli się przedstawiciele opozycji. - Zapisy o bezkarności? Tłumaczenia Mateusza Morawieckiego mówiące o inicjatywie samorządowców i opozycji pokazuje, że premier potrafi "polecieć" w swoich wypowiedziach. Należy usunąć ten zapis. Bez niego ta ustawa będzie również funkcjonowała - stwierdził Piotr Zgorzelski z PSL-Koalicji Polskiej w Radiu Zet.

Barbara Nowacka (KO, Inicjatywa Polska) oceniła, iż to, co powiedział premier, to "może być prawda". Janusz Cieszyński (sekretarz stanu w KPRM - red.) był wiceprezydentem Chełma - napisała.

Na pytanie, którzy samorządowcy z PO chcieli omawianego przepisu w ustawie o pomocy Ukraińcom, prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski odpowiedział: "Z tego, co wiem, to żaden".

"Szukają alibi dla swoich. Masakra!" - dodał senator KO Bogdan Zdrojewski.

"Tak jak spodziewaliśmy się. Nie przepuszczą żadnej okazji, nawet barbarzyńskiej wojny u sąsiada. Od sześciu lat próbują sobie zapewnić bezkarność. Najpierw w sądach, potem ustawą covidową, teraz ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy. Hieny wojenne" - oceniła Kamila Gasiuk-Pihowicz (KO).

Tusk: bezkarność wobec przekrętów władzy. Znowu to samo

Do wspomnianego przepisu odniósł się też szef PO Donald Tusk na Twitterze. "'Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego' - czyli bezkarność wobec przekrętów władzy. Kiedyś w ustawie pandemicznej, a teraz w ustawie o pomocy Ukraińcom. Znowu to samo. Niedobrze się robi" - napisał.

Rząd przyjął w poniedziałek projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Jak poinformowały media, w projekcie znalazł się także przepis, który gwarantuje funkcjonariuszom publicznym bezkarność za złamanie dyscypliny finansów publicznych i złe gospodarowanie pieniędzmi w kilku przypadkach, m.in. za czyny popełnione w czasie trwania wojny napastniczej na terytorium sąsiedniego państwa, a także w czasie pandemii COVID-19.