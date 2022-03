- Sojusznicy z NATO pytają, w jaki sposób mogą pomóc Polsce w tym wielkim dziele przyjmowania uchodźców. I my z tej pomocy również skorzystamy - zapewnił we wtorek premier Mateusz Morawiecki przed wylotem do Wielkiej Brytanii i Norwegii. Według niego, "machinę wojenną" Władimira Putina można zniszczyć, używając "bardzo mocnych sankcji".