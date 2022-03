Od 24 lutego do 7 marca zginęło prawie 12 tys. żołnierzy rosyjskich biorących udział w agresji na Ukrainę - podały we wtorek ukraińskie siły lądowe. Wyliczono też materialne straty Moskwy; to m.in. ponad 300 czołgów czy niemal 30 systemów obrony przeciwlotniczej.