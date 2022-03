Premier został zapytany we wtorek o to, skąd "wrzutka" w przepisach projektu ustawy o pomocy Ukraińcom, dotycząca bezkarności urzędniczej za czyny popełnione m.in. w czasie stanu wyjątkowego, trwania wojny napastniczej na terytorium sąsiedniego państwa, a także w czasie pandemii COVID-19.

ZOBACZ: Straty Rosji w wojnie. Ukraina podała dane. Niemal 12 tys. zabitych żołnierzy

- Proszę się zastanowić nad tym, jak wygląda działanie w sytuacji kryzysowej. Otóż bardzo wielu samorządowców, także samorządowców z Platformy Obywatelskiej, prosiło nas o włączenie następującego przepisu. Można go porównać do działania na przykład strażaka. On, żeby ratować życie dziecka, musi wyłamać drzwi, wybić szybę, czy ma się zastanawiać, czy warto wybić szybę i wyłamać drzwi, żeby ratować życie ludzkie? No chyba nie. Jest dobro wyższe i dobro niższe - powiedział szef rządu.

Premier: ten przepis nie ma nic wspólnego z działaniem korupcyjnym

Jak dodał, w takiej sytuacji, jak sytuacja wojenna, "nie ma się nad czym zastanawiać". - Nie ma to nic wspólnego - i adresuję to moje zdanie przede wszystkim do opozycji, która próbuje w bardzo nieładny, nieuczciwy sposób narzucać inną narrację - z jakimkolwiek działaniem o charakterze korupcyjnym - podkreślił Morawiecki.

Według niego, "takie działanie będzie ścigane dokładnie tak samo, jak do tej pory". - Natomiast na wniosek samorządowców i urzędników po to, żeby mogli podejmować decyzje ratujące życie potrzebny jest taki przepis. Zastanówcie się, co robicie, ci wszyscy, którzy próbujecie zupełnie postawić na głowie ten przepis - ocenił premier.

ZOBACZ: Dzień Kobiet. Akcja #RosyjskieKobietyZatrzymajcieWojnę. Apel polskiej Pierwszej Damy

Zdaniem Morawieckiego, takie regulacje obowiązują "w bardzo wielu państwach Europy Zachodniej".

Prezydent Białegostoku: żaden samorządowiec nie prosił o taki przepis

Do wypowiedzi premiera odnieśli się przedstawiciele opozycji. - Zapisy o bezkarności? Tłumaczenia Mateusza Morawieckiego mówiące o inicjatywie samorządowców i opozycji pokazuje, że premier potrafi "polecieć" w swoich wypowiedziach. Należy usunąć ten zapis. Bez niego ta ustawa będzie również funkcjonowała - stwierdził Piotr Zgorzelski z PSL-Koalicji Polskiej w Radiu Zet.

Barbara Nowacka (KO, Inicjatywa Polska) oceniła, iż to, co powiedział premier, to "może być prawda". Janusz Cieszyński (sekretarz stanu w KPRM - red.) był wiceprezydentem Chełma - napisała.

Samorządowcy prosili o wpisanie bezkarności urzędniczej - mówi @MorawieckiM



Wiecie, to może być prawie prawda. Cieszyński był wiceprezydentem Chełma. pic.twitter.com/zZriPOfreW — Barbara Nowacka (@barbaraanowacka) March 8, 2022

Na pytanie, którzy samorządowcy z PO chcieli omawianego przepisu w ustawie o pomocy Ukraińcom, prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski odpowiedział: "Z tego, co wiem, to żaden".

Z tego co wiem to żaden https://t.co/ALMzfgfNRt — Tadeusz Truskolaski (@TTruskolaski) March 8, 2022

"Szukają alibi dla swoich. Masakra!" - dodał senator KO Bogdan Zdrojewski.

Szukają alibi dla swoich! MASAKRA! — Bogdan Zdrojewski (@BZdrojewski) March 8, 2022

"Tak jak spodziewaliśmy się. Nie przepuszczą żadnej okazji, nawet barbarzyńskiej wojny u sąsiada. Od sześciu lat próbują sobie zapewnić bezkarność. Najpierw w sądach, potem ustawą covidową, teraz ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy. Hieny wojenne" - oceniła Kamila Gasiuk-Pihowicz (KO).

Tak jak spodziewaliśmy się. Nie przepuszczą żadnej okazji, nawet barbarzyńskiej wojny u sąsiada. Od 6 lat próbują sobie zapewnić bezkarność. Najpierw w sądach, potem ustawą covidową, teraz ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy. Hieny wojenne. — Kamila Gasiuk-Pihowicz (@Gasiuk_Pihowicz) March 7, 2022

Tusk: bezkarność wobec przekrętów władzy. Znowu to samo

Do wspomnianego przepisu odniósł się też szef PO Donald Tusk na Twitterze. "'Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego' - czyli bezkarność wobec przekrętów władzy. Kiedyś w ustawie pandemicznej, a teraz w ustawie o pomocy Ukraińcom. Znowu to samo. Niedobrze się robi" - napisał.

„Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego” - czyli bezkarność wobec przekrętów władzy. Kiedyś w ustawie pandemicznej, a teraz w ustawie o pomocy Ukraińcom. Znowu to samo. Niedobrze się robi. — Donald Tusk (@donaldtusk) March 7, 2022

Rząd przyjął w poniedziałek projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Jak poinformowały media, w projekcie znalazł się także przepis, który gwarantuje funkcjonariuszom publicznym bezkarność za złamanie dyscypliny finansów publicznych i złe gospodarowanie pieniędzmi w kilku przypadkach, m.in. za czyny popełnione w czasie trwania wojny napastniczej na terytorium sąsiedniego państwa, a także w czasie pandemii COVID-19.