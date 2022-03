Grożąc bronią atomową prezydent Rosji Władimir Putin próbuje zniechęcić Zachód do pomagania Ukrainie - powiedziała Avril Haines, dyrektor Wywiadu Narodowego USA. "Putin nadal uważa, że może pokonać Ukrainę". Wywiad ukraiński ostrzegł, że rosyjskie dowództwo nakazuje bombardowanie dzielnic mieszkaniowych i cywilnej infrastruktury. "Trzeba zapobiec rozlaniu się konfliktu" - powiedział szef NATO.

Wedłyg Avril Haines, dyrektor Wywiadu Narodowego USA, Putin sprawia wrażenie, że nie przejmuje się stratami jego wojsk na Ukrainie i może nadal kontynuować agresję. Szefowa amerykańskiego wywiadu oceniła, że obie armie mają już tysiące ofiar śmiertelnych.

Haines: Putin nie da się zastraszyć

Szefowa Wywiadu Narodowego podkreśliła, że Putin raczej nie da się zastraszyć i może eskalować atak na Ukrainę, pomimo niepowodzeń w działaniach militarnych i trudności gospodarczych, wynikających z międzynarodowych sankcji.

- Nasi analitycy oceniają, że takie niepowodzenia raczej nie zniechęcą Putina, a zamiast tego mogą wywołać dalszą jego agresję - powiedziała Haines w przemówieniu w Izbie Reprezentantów.

Jej zdaniem Rosja nadal będzie także rozpowszechniać fałszywe informacje o Ukrainie.

Wywiad Ukrainy: rozkazy bombardowań cywilów

Rosyjskie dowództwo wojskowe wydaje rozkazy bombardowania infrastruktury cywilnej i dzielnic mieszkalnych - poinformował we wtorek na swojej stronie internetowej Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (wywiad wojskowy - GUR MO).

- Oprócz tego, wbrew zapewnieniom propagandystów do bombardowań nie jest używana broń precyzyjna, lecz bomby niekierowane OFAB-250-270, FAB-500 i OFZAB-500. Powoduje to znaczne straty wśród ludności cywilnej i zniszczenia infrastruktury cywilnej. Takie bombardowania to kolejna oczywista zbrodnia przeciwko ludzkości armii okupanta" - czytamy w oświadczeniu.

Stoltenberg: konflikt może się rozlać?

Sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego powiedział we wtorek, że Zachód musi zapobiec rozszerzeniu się konfliktu pomiędzy Rosją a Ukrainą.

- Musimy zrobić wszystko, żeby zapobiec rozlaniu się tego konfliktu poza Ukrainę - powiedział szef NATO Jens Stoltenberg na konferencji prasowej w Rydze.

