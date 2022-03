Rosjanie zniszczyli centralny szpital w Iziumie, 45-tysięcznym mieście w obwodzie charkowskim - poinformował we wtorek w serwisie Facebook zastępca burmistrza Wołodymyr Macokin. To jeden z wielu przykładów rosyjskiej brutalności skierowanej na obiekty cywilne.

Od 24 lutego trwa rosyjska agresja na Ukrainę. W trakcie trzynastu dni putinowskie siły wielokrotnie udowadniały, że na tej wojnie cywile nie mogą liczyć na litość czy humanitarne zachowanie agresorów.

Rosyjska agresja na Ukrainę. Izium: Zniszczono szpital, w środku byli pacjenci

We wtorek zastępca burmistrza Wołodymyr Macokin za pośrednictwem serwisu Facebook poinformował, że rosyjskie wojska zniszczyły szpital w Iziumie, 45-tysięcznym mieście w obwodzie charkowskim.

ZOBACZ: Wojna w Ukrainie. Rzeczniczka praw człowieka: zginęło 41 dzieci, 76 zostało rannych

"To izba przyjęć naszego centralnego szpitala miejskiego. Prawdopodobnie kolejna tajna baza NATO" - ironizował Macokin we wpisie, do którego jest dołączone nagranie i zdjęcia zniszczonych budynków.

"Pacjenci wydostawali się spod gruzów, jak kto mógł" - dodał.

Rosyjski czołg strzela do cywilnego samochodu

Przykłady nieludzkiego zachowania putinowskich wojsk na wojnie w Ukrainie pojawiają się niemal codziennie.

We wtorek do mediów trafiło opublikowane przez ukraińską armię nagranie, na którym widać, rosyjski czołg strzelający do cywilnego samochodu osobowego.

ZOBACZ: Przemyśl. Prezydent Bakun chciał wręczyć Salviniemu koszulkę z wizerunkiem Putina

W wyniku ataku życie straciło dwóch cywilów.

❗❗❗Розстріл цивільного авто з людьми 🇷🇺російськими загарбниками! pic.twitter.com/zYU9sxh1Gr — 🇺🇦Armed Forces (@ArmedForcesUkr) March 8, 2022

Strzelanie do cywilnego samochodu z ludźmi. Rosyjscy najeźdźcy! - podsumowała nagranie ukraińska armia.

WIDEO: Potężna eksplozja w Ghanie. Zniszczonych ponad 500 domów, nie żyje co najmniej 17 osób Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

grz/PAP/Polsatnews.pl