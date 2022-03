W poniedziałek rząd przyjął projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. "Uchodźcy z Ukrainy muszą wiedzieć, że są na czas wojny bezpieczni, że mogą u nas w miarę normalnie żyć" - mówił podczas konferencji prasowej premier Morawiecki. "Dzięki tej ustawie obywatele Ukrainy będą mogli przebywać w Rzeczypospolitej przez 18 miesięcy na zasadach legalnych: będą mogli podejmować pracę i ten okres będzie mógł zostać wydłużony do 3 lat, czyli o kolejne 18 miesięcy" - dodał.

"Ujęliśmy również w tej ustawie możliwość przekazania wsparcia finansowego rodzinom polskim, Polakom, którzy pod swój dach, do swojego domu przyjęli rodziny ukraińskie" - poinformował Morawiecki. "To 40 złotych dziennie, czyli około 1200 złotych miesięcznie, które będzie trafiało do tych osób, które przyjęły osoby z Ukrainy, za pośrednictwem samorządów" - dodał i przekazał, że to wsparcie będzie obowiązywało przez okres dwóch miesięcy.

Szef rządu mówił także o wsparciu dla samorządów. "Robimy specjalną rezerwę celową, która będzie poprzez wojewodów dystrybuowana do samorządów, które będą miały swoje cele określone w kontekście tej ustawy" - przekazał. "Jednostki samorządu terytorialnego otrzymają wsparcie finansowe potrzebne do realizacji wszelkich dodatkowych zadań w zakresie dostępu np. dzieci i młodzieży do systemu edukacji czy w kontekście służby zdrowia" - dodał.

Morawiecki o projekcie dot. uchodźców: coś w rodzaju namiastki normalnego życia

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że "powstanie rezerwa celowa zarządzana przez wojewodów na pomoc obywatelom Ukrainy".

Ta ustawa ma za zadanie przede wszystkim zaproponować coś w rodzaju namiastki normalnego życia dla uchodźców przybyłych do Polski - mówił premier Mateusz Morawiecki po tym jak rząd przyjął projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Premier @MorawieckiM w #KPRM: Do wczoraj do Polski przybyło już ponad milion uchodźców z Ukrainy i nadal będzie przybywać, bo bombardowanie miast, wiosek, szpitali przez wojska rosyjskie wciąż trwa.

Szef rządu zwracał uwagę, że do Polski przybyło już ponad milion uchodźców z Ukrainy i będzie ich przybywać więcej, ponieważ "bombardowanie miast, wiosek, szkół, szpitali na Ukrainie przez wojska rosyjskie, przez ten barbarzyński reżim Putina cały czas trwa".

Poinformował jednocześnie, że podczas poniedziałkowych obrad rząd przyjął projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

"Nasi sąsiedzi potrzebują także naszej pomocy, ale ta pomoc nie może być tylko spontaniczna. Ona dzisiaj jest i spontaniczna, i zorganizowana, dlatego też przyjęliśmy dzisiaj na posiedzeniu Rady Ministrów specjalną ustawę, która opracowywana była w trybie pilnym w ostatnich dniach pod kierunkiem ministra SWiA. Ta ustawa ma za zadanie przede wszystkim zaproponować coś w rodzaju namiastki normalnego życia dla tych wszystkich osób, które do Polski przyjechały" - mówił premier.

Zwrócił uwagę, że wśród ponad miliona uchodźców ogromna większość to kobiety z dziećmi, a większość mężczyzn została na Ukrainie, by walczyć o niepodległość swojego kraju.

Morawiecki: specustawa gwarantuje też wsparcie dla Polaków, którzy przyjmują rodziny z Ukrainy

Specjalna ustawa gwarantuje też wsparcie dla Polaków, którzy przyjmują pod swój dach rodziny z Ukrainy, Polacy dzisiaj zdają egzamin z solidarności, tysiące polskich rodzin udzieliło schronienia dla naszych sąsiadów zza wschodniej granicy - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki mówił na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu, że specjalna ustawa gwarantuje również wsparcie dla Polaków, którzy przyjmują pod swój dach rodziny z Ukrainy na ten - jak dodał - "miejmy nadzieję, przejściowy czas".

Premier @MorawieckiM w #KPRM: Specjalna ustawa gwarantuje również wsparcie dla Polaków, którzy przyjmują pod swój dach rodziny z Ukrainy na ten, miejmy nadzieję, przejściowy czas.

- Polacy dzisiaj zdają egzamin z solidarności, tysiące polskich rodzin udzieliło schronienia dla naszych sąsiadów zza wschodniej granicy. Dziękuję bardzo wszystkim polskim rodzinom, które to zrobiły, które spowodowały, że u nas, w Polsce na razie póki co nie ma konieczności tworzenia wielkich obozów dla uchodźców - powiedział premier.

Podziękował też samorządom i organizacjom pozarządowym za dobrą współpracę z rządem.

Premier: dementuję informacje o pierwszeństwie w dostępie do usług publicznych dla osób z Ukrainy

Dementuję wszystkie informacje, które pojawiają się w internecie o jakimś pierwszeństwie w dostępie do usług publicznych dla osób, które przybywają z Ukrainy; tak nie będzie, nie ma tutaj żadnego pierwszeństwa - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

Premier podkreślił na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu, który przyjął projekt specustawy pomocowej, że Polska umożliwia kontynuację edukacji dzieci i młodzieży przybyłych z Ukrainy. - Już dzisiaj organizujemy specjalne punkty recepcyjne dla dzieci z domów dziecka, bo takich dzieci przybywają setki, tysiące z bombardowanych szkół, szpitali, domów dziecka, miejsc na Ukrainie - powiedział szef rządu. Jak dodał, chciałby jednocześnie "zdementować te wpisy, które pojawiają się w internecie o jakimś pierwszeństwie w dostępie do usług publicznych dla osób, które przybywają z Ukrainy". - Tak nie będzie. Nie ma żadnego tutaj pierwszeństwa. To też jest dla mnie rzecz oczywista - podkreślił Morawiecki. Premier: możemy liczyć na duże wsparcie europejskie w pomocy uchodźcom Premier mówił na konferencji prasowej, że Polska stara się rozładować największy po II wojnie światowej kryzys uchodźczy w Europie. Poinformował przy tym, że w ostatnich dniach o pomocy uchodźcom z Ukrainy rozmawiał m.in. z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen oraz przedstawicielami ONZ. "Już wiemy, że możemy liczyć na duże wsparcie na zasadach bilateralnych i ze strony Komisji Europejskiej. Zdajemy sobie dobrze sprawę, że jest to nasze wspólne wyzwanie" - powiedział Morawiecki. ZOBACZ: Wojna w Ukrainie. Rada bezpieczeństwa: Rosja popełnia zbrodnie wojenne i przeciwko ludzkości Podkreślił, że wsparcie uchodźców to wspólne wyzwanie. "Ale nie czekamy na pomoc ze strony jakiejkolwiek innej organizacji. Choć wiemy już dzisiaj, że ta pomoc będzie do nas płynęła i będziemy w ten sposób rekompensowali uszczuplenia budżetowe, które pojawią się w naturalny sposób" - dodał. Poinformował przy tym, że codziennie z Polski wyrusza do Ukrainy 100 ciężarówek z pomocą humanitarną. "To jest żywność, leki, antybiotyki, materiały opatrunkowe. Wszystko to, co jest potrzebne do przeżycia w warunkach wojennych: koce, namioty, łóżka polowe, agregaty prądotwórcze" - powiedział szef rządu.

Posiedzenie rządu ws. specustawy

Posiedzenie rządu rozpoczęło się w południe. Podczas niego ministrowie zajęli się projektem ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Według ostatnich danych, od początku agresji Rosji na Ukrainę do Polski przybyło ponad milion uchodźców.

"Jest tam szereg rozwiązań, które pomogą, zwłaszcza w tym pierwszych tygodniach i miesiącach, objąć efektywną opieką uchodźców, uciekinierów wojennych z Ukrainy" - mówił w poniedziałek o projekcie ustawy szef KPRM Michał Dworczyk w Programie 3 Polskiego Radia.

Morawiecki spotkał się z komisarzem ds. uchodźców

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w poniedziałek z wysokim komisarzem Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. uchodźców Filippo Grandim. Według zapowiedzi rozmowa dotyczyła pomocy dla osób, które przekroczyły granicę z powodu wojny w Ukrainie.

O spotkaniu poinformowała w poniedziałkowym wpisie na Twitterze kancelaria premiera. We wcześniejszym komunikacie rzecznik rządu Piotr Müller zwrócił uwagę, że to kolejne już spotkanie szefa polskiego rządu w ramach prowadzonej szerokiej akcji dyplomatycznej dotyczące sytuacji w Ukrainie.

aml/PAP/polsatnews.pl