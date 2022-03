Szymon Hołownia: Putin zaczyna reagować jak ranne zwierzę

Pierwszą sprawą, o którą został zapytany Szymon Hołownia było zagrożenie związane z walkami w pobliżu elektrowni jądrowych w Ukrainie. W nocy ukraińskie służby informowały o ostrzale i pożarze Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Pożar został już ugaszony.

- Musimy zachować trzeźwy umysł i nie popadać w panikę. Nie doszło do zniszczeń, które mogłyby zagrozić nam czy Europie. Nie jesteśmy w sytuacji zagrożenia wyciekiem paliwa promieniotwórczego. Nie ma też powodu, żeby wierzyć propagandzie Putina, bo ona właśnie strzela w elektrownie nie po to, żeby pozabijać wszystkich naokoło łącznie ze sobą, tylko po to, żeby wzbudzić w nas panikę, żebyśmy pobiegli teraz do aptek - uważa lider Polski 2050.

- Faktem jest, że Putin stracił grunt spod nóg. Nie zrealizował swojego pierwszego planu, jest coraz bardziej wkurzony, osaczony też przez swoje własne otoczenie, które traci pieniądze, kamienice, miliardowe firmy i tym podobne rzeczy. (...) On zaczyna reagować w tej chwili jak ranne zwierzę - dodał.

Pomoc uchodźcom. Potrzebna większa reakcja państwa

- Unia Europejska spodziewa się siedmiu milionów uchodźców z Ukrainy. To oznacza, że znaczna część ich będzie w Polsce. Ludzie w tej chwili reagują wspaniale. Wspierają, udostępniają mieszkania, domy. Za dwa, trzy tygodnie mogą pojawić się kłopoty. Może się okazać, że ci, którzy sercem reagowali, żeby kogoś przyjąć, że nie będzie ich stać na utrzymanie tych ludzi, bo nie wyobrażali sobie skali kosztów, które np. osoba samotna przyjmująca ponosi - stwierdził Hołownia.

- Tutaj potrzebne będzie wsparcie państwa, żebyśmy nie mieli do czynienia z tragediami niezawinionymi przez ludzi, ale jednak takimi kolejnymi wtórnymi wstrząsami, które w życiu uchodźców wystąpią - mówił dalej.

Hołownia proponuje działania

Lider Polski 2050 opowiedział też o swoich pomysłach, które mają zapewnić Polsce bezpieczeństwo. - Trzeba zamknąć natychmiast konflikt z Unią Europejską, trzeba zrobić wszystko, co się da, żeby polską gospodarkę ustabilizować i wprowadzić do strefy euro - wymieniał.

- Też zderusyfikować czy zdeputinizować polską politykę - dodał. Dopytywany stwierdził, że chodzi o polityków, którzy "plotą kremlowską propagandę otwartym tekstem". - Myślę, że wszyscy wiemy kogo mam na myśli. Nie można drukować w Polsce jedenastostronicowych wywiadów ambasadora Rosji, który plecie bzdury. Nie można spotykać się z Le Pen, z Orbanem i z innymi, którzy są po prostu agenturą Putina w Europie. Musimy jasno się opowiedzieć po którejś ze stron - ocenił.

