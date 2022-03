Twórcy serwisu GlobalCheck oraz dziennikarze AFP przebywający w Moskwie poinformowali, że mieli problemy z wejściem na strony internetowe Facebooka oraz niezależnych mediów, takich jak Meduza, Deutsche Welle, RFE-RL i rosyjskojęzyczne BBC.

W środę Departament Stanu oskarżył Rosję o rozpoczęcie wojny "na pełną skalę z wolnością mediów i prawdą" poprzez blokowanie niezależnych źródeł informacji, aby uniemożliwić Rosjanom dostęp do informacji o inwazji na Ukrainę.

Ograniczenia działania Facebooka i Twittera

We wtorek agencja Reutera przekazała, że Rosja ponownie wprowadziła ograniczenia, które spowalniają działanie Twittera i częściowo blokują dostęp do Facebooka.

Jak przekazał Reuters, rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oskarżyło Meta (dawniej Facebook), Google oraz innych zachodnich potentatów technologicznych o "podżeganie do wojny".

Według informacji Reutera Rosja ograniczyła częściowo dostęp do Facebooka, co potwierdziła firma Meta Platforms, do której należy portal społecznościowy. Rosyjski państwowy regulator komunikacyjny Roskomnadzor przywrócił również ograniczenia w szybkości działania Twittera na komputerach, zarzucając amerykańskiej firmie "nieusunięcie fałszywych wpisów o rosyjskiej 'operacji specjalnej' na Ukrainie". Rosja określa w ten sposób rozpoczętą przez siebie w miniony czwartek inwazję.





an/PAP