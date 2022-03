Prowadzący Grzegorz Kępka rozmawia z byłym minister obrony narodowej o kolejnym dniu wojny w Ukrainie.

- Sześć dni temu Władimir Putin chciał wstrząsnąć fundamentem wolnego świata, ale mocno się przeliczył - powiedział we wtorek prezydent USA Joe Biden podczas swego pierwszego orędzia o stanie państwa. Zapowiedział, że Rosja zapłaci za agresję ogromną cenę.

ZOBACZ: Wojna w Ukrainie. Joe Biden: Putin chciał wstrząsnąć fundamentem wolnego świata, ale się przeliczył

- Przemówienie Joe Bidena jest ważne, bo nakreślił cele, ale i nakreślił moralną perspektywę tej wojny - powiedział Tomasz Siemoniak.

- Przypomniało mi to trochę, przy całej różnicy czasów i proporcji moment, gdy prezydent Reagan nazwał Związek Radziecki "imperium zła". Walczy dobro ze złem, o to w tym wszystkim chodzi - dodał.

- Jeśli Putin liczył, że będzie to wojna na marginesie interesów świata, to bardzo się pomylił - stwierdził polityk PO. - Zaangażowanie świata jest bardzo ważne, to znaczy, że opinie publiczne w krajach demokratycznych nie pozwolą, by za kilka dni zmienić podejście czy zająć się czymś innym - dodał.

an/Polsat News