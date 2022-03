Na moje polecenie, wydane w poniedziałek, polska prokuratura wszczęła śledztwo w związku ze zbrodnią wojny napastniczej, której ofiarą padła Ukraina - poinformował we wtorek minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Minister sprawiedliwości powiedział na konferencji prasowej, że w niedzielę rozmawiał z prokurator generalną Ukrainy Iryną Wenedyktową.

- Prosiła mnie ona o to, żebyśmy zaangażowali się od strony procesowej, jako polska prokuratura, w dokumentowanie tych zbrodniczych działań, które mają miejsce na terenie Ukrainy. Oczywiście wyraziłem pełne wsparcie, solidarność i gotowość do każdej pomocy, która w ramach prawnych jest możliwa z naszej strony - przekazał Ziobro.

Dlatego - jak dodał - na jego polecenie wydane w poniedziałek prokuratura wszczęła "śledztwo w związku ze zbrodnią wojny napastniczej, której ofiarą padła Ukraina".

- W ramach tego postępowania będziemy procesowo dokumentować wszystkie te zdarzenia, które będą później dawały podstawę do pociągnięcia winnych tych zbrodni do międzynarodowej odpowiedzialności karnej - zaznaczył szef MS.

Pismo do Trybunału Karnego

Ziobro podkreślił, że na Polakach - w trudnych chwilach, co historia udowadnia - można polegać. - Również w tej sprawie w dniu dzisiejszym będę wysyłał do Międzynarodowego Trybunału Karnego stosowne pismo procesowe w ślad za tym, co też uczyniła Litwa - podkreślił minister.

Poinformował też, że jest po rozmowie z prokurator generalną Litwy. - Ustalaliśmy też zasady naszej współpracy zarówno na niwie działań czysto procesowych, jak również jeżeli chodzi o tę współpracę międzynarodową, też w aspekcie Międzynarodowego Trybunału Karnego - powiedział Ziobro.

