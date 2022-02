To będzie ciężka noc, wróg dostaje szału - napisał w niedzielę wieczorem na Telegramie mer Kijowa Władimir Kliczko. Niespokojnie może też być w innych częściach kraju. Media donosiły, że we wczesnych godzinach wieczornym w wielu miastach rozległy się alarmy przeciwlotnicze.

"Dzisiejsza noc znów będzie ciężka. Dlatego nasi obrońcy przygotowują się do obrony stolicy. A ja namawiam mieszkańców Kijowa do spędzenia tej nocy w schronach. Bo wróg dostaje szału. Strzela do budynków cywilnych. Do naszej infrastruktury - chociaż sam ponosi duże straty – zarówno w ludziach, jak i sprzęcie wojskowym. Wydaje się, że Rosjanie nie spodziewali się takiego oporu i takiego ducha ze strony narodu ukraińskiego, zarówno wojskowych, jak i cywilów" – napisał Kliczko.

Podkreślił, że ukraińscy żołnierze bohatersko walczą w całym kraju, a mieszkańcy zjednoczyli się w obronie swojego państwa. ZOBACZ: Wojna Rosji z Ukrainą. USA reagują na postawienie przez Putina sił jądrowych w stan gotowości "Horda próbuje wedrzeć się do Kijowa. Ale nasi mieszkańcy szykują się do odparcia agresora. Dziś byłem przy umocnieniach, które mieszkańcy Kijowa pomagają budować z żołnierzami obrony terytorialnej. Żeby wrogie wojsko nie dostało się do naszego miasta" - dodał. Kliczko przypomniał, że od poniedziałku godzina policyjna w stolicy będzie obowiązywać od godz. 22 do godz. 7, a ludzie na ulicy w tych godzinach będą uważani z założenia za "członków grup dywersyjnych". Alarmy na całej Ukrainie Tej nocy niespokojnie może być nie tylko w Kijowie. "We Lwowie, Kijowie, Połtawie w centralnej Ukrainie, Odessie i Mikołajewie na południu rozległy się wieczorem w niedzielę alarmy przeciwlotnicze" - podał portal Hromadske. W stolicy dodatkowo słychać strzały.



Doniesienia o alarmach napłynęły między godz. 19 i 20 czasu lokalnego (godz. 18 i 19 czasu polskiego). Dotyczyły one także obwodów: wołyńskiego, iwanofrankiwskiego i tarnopolskiego, a więc zachodniej Ukrainy. ZOBACZ: Wojna na Ukrainie. Josep Borrell przedstawił sankcje UE wobec Rosji. Pakiet na uzbrojenie ofensywne Alarm przeciwlotniczy w Kijowie ogłoszono w tym czasie trzykrotnie. Ludzie wzywani są do ukrycia się.

ap/PAP