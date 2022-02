Rzecznik rządu Piotr Müller, gen. bryg. rezerwy Wojska Polskiego dr. hab. Tomasz Bąk oraz prezydent Przemyśla Wiktor Bakun to goście sobotniego "Gościa Wydarzeń". Wydanie specjalne programu poprowadzi Piotr Witwicki. Oglądaj od godz. 19:20 w Polsat News, Interii i polsatnews.pl.

Trwa trzeci dzień inwazji Rosji na Ukrainę. W "Gościu Wydarzeń" rozmowa m.in. o spotkaniu premiera z kanclerzem Niemiec i kolejnych możliwych sankcjach wobec Rosji oraz przygotowaniu Polski na przyjęcie uchodźców z Ukrainy.

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy

W Przemyślu gotowy jest pociąg sanitarny m.in. z wagonami przystosowanymi do transportu rannych - poinformował szef KPRM Michał Dworczyk. Z kolei wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker podaje, że ukraińscy uchodźcy mogą udać się do punktów recepcyjnych gdzie uzyskają pomoc medyczną, otrzymają wyżywienie lub odpoczną. Dodał, że w ciągu trzech dni 100 tys. osób przekroczyło granicę z Ukrainy do Polski.





- Wszyscy uchodźcy z Ukrainy potrzebujący pomocy znajdą ją w Polsce - zapewnił w sobotę Komendant Główny Straży Granicznej gen. Tomasz Praga. Poinformował, że procedury odprawy dla osób uchodzących z Ukrainy przed wojną zostały uproszczone.

