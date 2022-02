Jak podkreślono, zrobiono to po to, by uniemożliwić dostarczanie armii rosyjskiej sprzętu wojskowego i posiłków w ludziach koleją rosyjską.

Rosjanie poprosili o przywrócenie połączeń z centralnym sztabem Kolei Ukraińskich jakoby w celach humanitarnych. Otrzymali od ukraińskich łącznościowców odpowiedź: "rosyjski pociągu, p…l się" – podała Ukraińska Prawda.

ZOBACZ: Wojna na Ukrainie. Rosjanie ostrzelali karetkę z rannymi. Zginęły dwie osoby

Takimi słowami odpowiedzieli rosyjskiemu okrętowi wojennemu, który wzywał do poddania się i złożenia broni, ukraińscy obrońcy Wyspy Węży na Morzu Czarnym. Ukraińcy nie zdołali w piątek obronić wyspy. Wszyscy zginęli.

WIDEO: Dziennikarz "Liberation": wierzę, że po mojej publikacji polecą głowy Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ap/PAP