Sojusznicy chcą uruchomić szpicę NATO, siły szybkiego reagowania powołane w 2014 r. po poprzedniej agresji Rosji na Ukrainę - dowiedziała się Dorota Bawołek, korespondentka Polsat News w Brukseli. Szpica pod dowództwem Francji ma liczyć ok. 5000 żołnierzy.

Możliwość uruchomienia szpicy omawiana jest w piątek na zdalnym szczycie NATO.

Na zdalnym szczycie Sojuszu w Brukseli omawiana jest możliwość uruchomienia szpicy Nato (po raz pierwszy w historii w celach obronnych).Ok. 5000 żołnierzy pod dowództwem Francji miałoby w ciągu 7 dni zostać rozmieszczonych na wschodniej i/lub południow-wschodniej flance Sojuszu. — Dorota Bawolek (@DorotaBawolek) February 25, 2022

Sojusznicy chcą uruchomienia szpicy NATO czyli sił szybkiego reagowania, które powołane zostały w 2014, m.in. w odpowiedzi na wcześniejszą rosyjską agresję na Ukrainie.

ZOBACZ: Wojna Rosja-Ukraina. Kreml: Ukraina chciała spotkania w Warszawie

Szpica ta ma liczyć około 5000 żołnierzy i ma działać pod dowództwem Francji. Składać się będzie najprawdopodobniej z wojsk z Francji, Niemiec, Holandii, Portugalii i Hiszpanii. Szpica po raz pierwszy zostałaby uruchomiona w celach obronnych - informuje Dorota Bawołek.

Wciąż nie wiadomo, czy oddziały te zostaną wysłane na flankę wschodnią (Polska i kraje bałtyckie) czy południo-wschodnią (Bułgaria i Rumunia).

Szpica po raz pierwszych w obronie NATO

Siły szybkiego reagowania Sojuszu Północnoatlantyckiego mają być uruchomione w 7 dni - informuje korespondentka Polsat News w Brukseli.

ZOBACZ: Wojna Rosja-Ukraina. Prezydent Chin w rozmowie z Putinem: popieramy dialog z Ukrainą

Wciąż nie wiadomo także, czy oddziały te zostaną wysłane na flankę wschodnią obejmującą Polskę i kraje bałtyckie czy na południo-wschodnią (Bułgaria i Rumunia).

Po raz pierwszy w historii szpica została uruchomiona w ubiegłym roku do pomocy w ewakuacji Afganistanu. Gdyby doszło do jej uruchomienia obecnie, byłby to pierwszy raz, gdy siły szybkiego reagowania są stawiane w stan pełnej gotowości w celach czysto obronnych Sojuszu.

Trwa wirtualny szczyt @NATO Rozmowy mają dotyczyć uruchomienia szpicy Nato.W jej ramach gotowych do działania jest 5000 żołnierzy,którzy zgodnie z definicją szpicy „w razie wojny mają być siłami poprzedzającymi rzut sił głównych”-na wschodniej flance, Nato broni tylko sojuszników — Dorota Bawolek (@DorotaBawolek) February 25, 2022

WIDEO: Przemówienie Putina w Jerozolimie o Polakach Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk/ml/Polsatnews.pl